Обещавшая помочь с госсубсидиями аферистка задержана в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аферистка, обещавшая помочь с госсубсидиями, задержана в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть УП города Туркестана с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, в июле 2020 года некая знакомая, войдя к ней в доверие, обманным путем выманила у нее 200 тысяч тенге. За эти деньги мошенница обещала помощь в получении одного миллиона тенге безвозмездных государственных субсидий, выделяемых на развитие предпринимательства. Спустя время, не дождавшись ни обещанных субсидий, ни возврата денег, обманутая горожанка обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Задержанной оказалась жительница областного центра, безработная, ранее судимая за мошенничество. Следствием установлено, что полученные обманным путем деньги молодая женщина потратила на собственные нужды.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.