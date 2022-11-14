Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Обещавшая оформить инвалидность аферистка обманула 11 женщин на 6 млн тенге в Туркестанской области

14 Ноября 2022, 14:04
Обещавшая оформить инвалидность аферистка обманула 11 женщин на 6 млн тенге в Туркестанской области
14 Ноября 2022, 14:04

Обещавшая оформить инвалидность аферистка обманула 11 женщин на 6 млн тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили аферистку, обманувшую 11 человек, обещая оформить инвалидность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Толебийский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о том, что стала жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина, войдя в доверие под предлогом помощи в оформлении документов на инвалидность, в декабре 2021 года взяла у нее 300 тысяч тенге. Однако, спустя год, она так и не выполнила обещанного и не вернула деньги. С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько женщин и сообщили, что их обманули. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские установили личность подозреваемой и доставили в районный отдел. Ею оказалась безработная местная жительница.В ходе всестороннего расследования по факту мошенничества выяснилось, что аферистка обманула 11 местных жительниц и выманила свыше 6 млн тенге. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.


Новости по теме
Нарушения правил выпаса домашнего скота выявляют полицейские в Жамбылской области
Более 2кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области
Читайте также
Более 2кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области
Нарушения правил выпаса домашнего скота выявляют полицейские в Жамбылской области
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
Миллион тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау
Уголовное дело завели по факту взрыва на СТО в Петропавловске
Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору