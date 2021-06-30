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    14:27, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Обещал трудоустроить: на два млн тенге обманул аферист жителей Туркестана

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 млн тенге обманул аферист жителей Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть УП города Туркестана обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества. Со слов потерпевшего, в октябре 2020 года малознакомый мужчина выманил у него 600 тысяч тенге, обещая трудоустроить в одно из медучреждений. Однако ни обещанного, ни возврата денег заявитель не дождался.

    В результате ОРМ оперативники установили личность подозреваемого и доставили его в управление полиции. Как выяснилось, аферист причастен к еще пяти фактам мошенничества. Подозреваемый аналогичным способом выманил деньги у потерпевших на сумму около двух миллионов тенге, которые затем потратил на личные нужды.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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