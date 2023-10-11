Объемы транзита российского газа через РК в Узбекистан назвал Алмасадам Саткалиев

Сколько российского газа планируют транспортировать через Казахстан в Узбекистан, сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы говорим о порядка 2,8 млрд кубических метров газа. Это предварительно согласованные объемы согласно заявкам Республики Узбекистан. Если говорить в целом о нашей газотранспортной системе, то у нас есть возможность приема российского газа по другим ниткам газопровода, которые позволят при необходимости покрыть дефицит в газе за счет ресурсов из Российской Федерации, - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также заявил, что по нитке, которая специально выделена для Узбекистана, Казахстан дополнительно будет получать плату за транзит данного газа.

Журналисты уточнили у главы минэнерго, какой объем газа планируется транспортировать в Узбекистан по этой нитке в этом году.