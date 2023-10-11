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    14:41, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Объемы транзита российского газа через РК в Узбекистан назвал Алмасадам Саткалиев

    Алмасадам Саткалиев
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Сколько российского газа планируют транспортировать через Казахстан в Узбекистан, сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

     - Мы говорим о порядка 2,8 млрд кубических метров газа. Это предварительно согласованные объемы согласно заявкам Республики Узбекистан. Если говорить в целом о нашей газотранспортной системе, то у нас есть возможность приема российского газа по другим ниткам газопровода, которые позволят при необходимости покрыть дефицит в газе за счет ресурсов из Российской Федерации, - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Он также заявил, что по нитке, которая специально выделена для Узбекистана, Казахстан дополнительно будет получать плату за транзит данного газа.

    Журналисты уточнили у главы минэнерго, какой объем газа планируется транспортировать в Узбекистан по этой нитке в этом году.

     - Сейчас мы посмотрим, как будет режим идти, но не менее 800 млн куб метров рассматривается возможность поставки, - сообщил Алмасадам Саткалиев.

    Теги:
    Правительство Нефть/газ Минэнерго РК Мажилис Газификация
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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