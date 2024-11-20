Объем ВВП Узбекистана впервые превысил $100 млрд
Объем ВВП Узбекистана вырос вдвое за последние пять лет и превысил $100 млрд. Об этом сообщил президент РУз Шавкат Мирзиёев во время выступления перед депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По словам главы Узбекистана, объем экспорта впервые превысил $25 млрд, досрочно побив рекорд прошлого года. Тогда республика экспортировала товаров и услуг на $24,4 млрд.
Шавкат Мирзиёев отметил, что в скором времени ВВП на душу населения достигнет $3 тыс.
- Всемирный банк ожидает, что по итогам 2024 года Узбекистан войдет в тройку самых быстрорастущих экономик Европы и Центральной Азии. Важную роль в экономическом развитии Узбекистана сыграло шестикратное увеличение объема иностранных инвестиций за пять лет. Благодаря вложениям зарубежных инвесторов, в стране появилось около 1,5 млн высокодоходных рабочих мест, - сказал президент Узбекистана.
Сегодня на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз будет рассмотрена кандидатура на должность премьер-министра.
Напомним, вчера правительство Узбекистана ушло в отставку. После выборов депутатов Олий Мажлиса правительство, включая премьер-министра и министров, складывает свои полномочия перед вновь избранным парламентом. Это стандартная процедура, направленная на перезапуск исполнительной власти после обновления законодательного органа.
Ранее сообщалось о том, что Центробанк Узбекистана прогнозирует рост ВВП на уровне 6 - 6,5%.