Объем ВВП Узбекистана впервые превысил $100 млрд

По словам главы Узбекистана, объем экспорта впервые превысил $25 млрд, досрочно побив рекорд прошлого года. Тогда республика экспортировала товаров и услуг на $24,4 млрд.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в скором времени ВВП на душу населения достигнет $3 тыс.

- Всемирный банк ожидает, что по итогам 2024 года Узбекистан войдет в тройку самых быстрорастущих экономик Европы и Центральной Азии. Важную роль в экономическом развитии Узбекистана сыграло шестикратное увеличение объема иностранных инвестиций за пять лет. Благодаря вложениям зарубежных инвесторов, в стране появилось около 1,5 млн высокодоходных рабочих мест, - сказал президент Узбекистана.

Сегодня на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз будет рассмотрена кандидатура на должность премьер-министра.

Напомним, вчера правительство Узбекистана ушло в отставку. После выборов депутатов Олий Мажлиса правительство, включая премьер-министра и министров, складывает свои полномочия перед вновь избранным парламентом. Это стандартная процедура, направленная на перезапуск исполнительной власти после обновления законодательного органа.

Ранее сообщалось о том, что Центробанк Узбекистана прогнозирует рост ВВП на уровне 6 - 6,5%.