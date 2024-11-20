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    12:35, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Объем ВВП Узбекистана впервые превысил $100 млрд

    Объем ВВП Узбекистана вырос вдвое за последние пять лет и превысил $100 млрд. Об этом сообщил президент РУз Шавкат Мирзиёев во время выступления перед депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Объем ВВП Узбекистана впервые превысил $100 млрд
    Фото: пресс-служба президента РУз

    По словам главы Узбекистана, объем экспорта впервые превысил $25 млрд, досрочно побив рекорд прошлого года. Тогда республика экспортировала товаров и услуг на $24,4 млрд.

    Шавкат Мирзиёев отметил, что в скором времени ВВП на душу населения достигнет $3 тыс.

    - Всемирный банк ожидает, что по итогам 2024 года Узбекистан войдет в тройку самых быстрорастущих экономик Европы и Центральной Азии. Важную роль в экономическом развитии Узбекистана сыграло шестикратное увеличение объема иностранных инвестиций за пять лет. Благодаря вложениям зарубежных инвесторов, в стране появилось около 1,5 млн высокодоходных рабочих мест, - сказал президент Узбекистана.

    Сегодня на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз будет рассмотрена кандидатура на должность премьер-министра.

    Напомним, вчера правительство Узбекистана ушло в отставку. После выборов депутатов Олий Мажлиса правительство, включая премьер-министра и министров, складывает свои полномочия перед вновь избранным парламентом. Это стандартная процедура, направленная на перезапуск исполнительной власти после обновления законодательного органа.

    Ранее сообщалось о том, что Центробанк Узбекистана прогнозирует рост ВВП на уровне 6 - 6,5%.

    Теги:
    Узбекистан Шавкат Мирзиёев Мировая экономика СНГ Мировые новости Центральная Азия
    Алихан Аскар
    Алихан Аскар
    Автор
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