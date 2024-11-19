Правительство Узбекистана ушло в отставку

Как сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Бекзод Хидоятов, действующее правительство продолжит свою деятельность до формирования нового состава Кабинета министров, чтобы обеспечить преемственность и непрерывность работы.

Напомним, после выборов депутатов Олий Мажлиса правительство, включая Премьер-министра и министров, складывает свои полномочия перед вновь избранным парламентом. Это стандартная процедура, направленная на перезапуск исполнительной власти после обновления законодательного органа.