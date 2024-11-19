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    17:15, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Правительство Узбекистана ушло в отставку

    Кабинет министров Узбекистана объявил о сложении полномочий перед избранным Олий Мажлисом, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Правительство Узбекистана ушло в отставку
    Фото: Кабинет Министров РУ

    Как сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Бекзод Хидоятов, действующее правительство продолжит свою деятельность до формирования нового состава Кабинета министров, чтобы обеспечить преемственность и непрерывность работы.

    Напомним, после выборов депутатов Олий Мажлиса правительство, включая Премьер-министра и министров, складывает свои полномочия перед вновь избранным парламентом. Это стандартная процедура, направленная на перезапуск исполнительной власти после обновления законодательного органа.

    Теги:
    Правительство Узбекистан Отставки Отставка Правительства
    Алихан Аскар
    Алихан Аскар
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