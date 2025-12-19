Объем вредных выбросов ИИ достиг уровня всего Нью-Йорка

В опубликованном исследовании голландского ученого Алекса де Врис-Гао, основателя компании Digiconomist, которая изучает непредвиденные последствия цифровых трендов, была оценена глобальная экологическая нагрузка быстро распространяющейся технологий. Согласно данным, потребление воды, связанное с искусственным интеллектом, в настоящее время превышает весь мировой спрос на бутилированную воду.

Ученый заявил, что это первая попытка измерить конкретное влияние ИИ, а не центров обработки данных в целом, поскольку использование чат-ботов, таких как ChatGPT и Gemini резко возросло в 2025 году.

Данные показывают, что предполагаемые выбросы парниковых газов от использования ИИ теперь эквивалентны более чем 8% мировых выбросов от авиации. В своем исследовании он использовал отчеты самих технологических компаний.

— Экологические издержки этого в абсолютном выражении огромны. В данный момент эти издержки оплачивает общество, а не технологические компании. Вопрос в том: справедливо ли это? Если они пожинают плоды этой технологии, почему бы им не нести часть издержек? , — заявил Алекс де Врис-Гао.

Первая оценка воздействия ИИ на водные ресурсы

Согласно подсчетам, в 2025 году углеродные выбросы от эксплуатации систем искусственного интеллекта могут составить до 80 миллионов тонн, при этом потребление воды достигнет 765 миллиардов литров. Он отметил, что это первая оценка воздействия ИИ на водные ресурсы, и показал, что потребление воды только системами ИИ более чем на треть превышает предыдущие оценки общего потребления воды в центрах обработки данных.

Данные опубликованы в научном журнале Patterns. Ранее в этом году Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что центры обработки данных, ориентированные на искусственный интеллект, потребляют столько же электроэнергии, сколько энергоемкие алюминиевые заводы, и ожидается, что к 2030 году потребление электроэнергии центрами обработки данных увеличится более чем вдвое.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что крупнейшие строящиеся сегодня центры обработки данных, ориентированные на искусственный интеллект, будут потреблять столько же электроэнергии, сколько 2 миллиона домохозяйств, при этом на США приходится наибольшая доля потребления электроэнергии центрами обработки данных (45%), за ними следуют Китай (25%) и Европа (15%).

Крупнейший в Великобритании центр обработки данных, который планируется построить на территории бывшей угольной электростанции в Блайте, графство Нортумберленд, при полной загрузке, как ожидается, будет выбрасывать более 180 000 тонн углекислого газа в год — это эквивалентно объему выбросов более чем 24 000 домов.

Ранее сообщалось, что дата-центры могут стать источником отопления для европейских городов.