Объем выпуска нефтегазохимической продукции в Казахстане вырос в 1,5 раза
По сравнению с 2023 годом объем выпуска продукции вырос в 1,5 раза и по итогам 2024 года составил 540 тыс. тонн. В текущем году планируется рост до 589,7 тыс. тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
Он отметил, что производство нефтегазохимической продукции сегодня обеспечивают предприятия: ТОО «KPI», ТОО «Компания Нефтехим ltd.», ТОО «Шымкентская химическая компания» и ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».
По словам министра, дальнейшее увеличение выпуска будет обеспечено за счет запуска новых проектов.
В частности:
- проекты по производству алкилата, бутадиена и карбамида находятся на стадии проектирования;
- по проекту производства полиэтилена ведутся активные строительные работы и размещены заказы на оборудование длительного цикла.
— В целях системного развития отрасли Министерством разрабатывается Закон «О нефтегазохимической промышленности», который обеспечит прозрачные и предсказуемые правила, необходимые для долгосрочного роста сектора и внедрения инновационных технологических решений, — отметил Ерлан Аккенженов.
Он также сообщил, что в рамках проекта цифровизации ТОО «KPI» была выполнена интеграция ERP-системы SAP, которая позволила автоматизировать и перевести в электронный формат полный цикл работы с договорами поставки.
— Это обеспечило сокращение времени подготовки договора на 80 процентов, уменьшение общей продолжительности процесса на 30 процентов, а также повысило точность, прозрачность и скорость работы с партнерами, — сказал министр.
