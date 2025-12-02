Объем выпуска нефтегазохимической продукции в Казахстане вырос в 1,5 раза

Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Он отметил, что производство нефтегазохимической продукции сегодня обеспечивают предприятия: ТОО «KPI», ТОО «Компания Нефтехим ltd.», ТОО «Шымкентская химическая компания» и ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

По словам министра, дальнейшее увеличение выпуска будет обеспечено за счет запуска новых проектов.

В частности:

проекты по производству алкилата, бутадиена и карбамида находятся на стадии проектирования;

по проекту производства полиэтилена ведутся активные строительные работы и размещены заказы на оборудование длительного цикла.

— В целях системного развития отрасли Министерством разрабатывается Закон «О нефтегазохимической промышленности», который обеспечит прозрачные и предсказуемые правила, необходимые для долгосрочного роста сектора и внедрения инновационных технологических решений, — отметил Ерлан Аккенженов.

Он также сообщил, что в рамках проекта цифровизации ТОО «KPI» была выполнена интеграция ERP-системы SAP, которая позволила автоматизировать и перевести в электронный формат полный цикл работы с договорами поставки.

— Это обеспечило сокращение времени подготовки договора на 80 процентов, уменьшение общей продолжительности процесса на 30 процентов, а также повысило точность, прозрачность и скорость работы с партнерами, — сказал министр.





