    02 Декабрь 2025

    Объем выпуска нефтегазохимической продукции в Казахстане вырос в 1,5 раза

    По сравнению с 2023 годом объем выпуска продукции вырос в 1,5 раза и по итогам 2024 года составил 540 тыс. тонн. В текущем году планируется рост до 589,7 тыс. тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов. 

    Он отметил, что производство нефтегазохимической продукции сегодня обеспечивают предприятия: ТОО «KPI», ТОО «Компания Нефтехим ltd.», ТОО «Шымкентская химическая компания» и ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

    По словам министра, дальнейшее увеличение выпуска будет обеспечено за счет запуска новых проектов.

    В частности:

    • проекты по производству алкилата, бутадиена и карбамида находятся на стадии проектирования;
    • по проекту производства полиэтилена ведутся активные строительные работы и размещены заказы на оборудование длительного цикла.

    — В целях системного развития отрасли Министерством разрабатывается Закон «О нефтегазохимической промышленности», который обеспечит прозрачные и предсказуемые правила, необходимые для долгосрочного роста сектора и внедрения инновационных технологических решений, — отметил Ерлан Аккенженов. 

    Он также сообщил, что в рамках проекта цифровизации ТОО «KPI» была выполнена интеграция ERP-системы SAP, которая позволила автоматизировать и перевести в электронный формат полный цикл работы с договорами поставки. 

    — Это обеспечило сокращение времени подготовки договора на 80 процентов, уменьшение общей продолжительности процесса на 30 процентов, а также повысило точность, прозрачность и скорость работы с партнерами, — сказал министр. 

    Ранее мы писали, что мощности нефтепереработки планируется удвоить в Казахстане в течение 15 лет.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
