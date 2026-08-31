Объем услуг в здравоохранении Казахстана превысил 1 трлн теңге
В Казахстане во II квартале 2026 года объем услуг, оказанных организациями здравоохранения и социального обслуживания, составил 1,05 трлн теңге. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как распределялись средства
Почти половина финансирования пришлась на медстрахование. Из общего объема оказанных услуг 49,8% профинансировано за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Еще 20,8% пришлось на государственный бюджет, 20,4% — на средства населения, 9,1% — на средства предприятий.
Половина услуг пришлась на больницы. Так, наибольший объем оказанных услуг зафиксирован в деятельности больничных организаций — 532,8 млрд теңге, или 50,5% от общего показателя.
На втором месте — прочая деятельность в области здравоохранения с объемом 175,5 млрд теңге, или 16,6%. На общую врачебную практику пришлось 164,5 млрд теңге, или 15,6%.
Объем стоматологических услуг составил 61,8 млрд теңге, или 5,9%, специальной врачебной практики — 61,2 млрд теңге, или 5,8%.
На социальные услуги с обеспечением проживания (услуги, которые пациент получает вместе с проживанием в соответствующем учреждении) пришлось 42,1 млрд теңге, или 3,9%, без обеспечения проживания — 16,9 млрд теңге, или 1,6%.
Объем услуг вырос по сравнению с 2025 годом
Более половины услуг оказали крупные предприятия. По форме собственности 58,4% общего объема услуг пришлось на государственные организации, 38,2% — на частные, еще 3,4% — на организации иностранной собственности.
По размеру предприятий наибольший объем услуг оказали крупные организации. На них пришлось 589,5 млрд теңге, или 55,9% общего объема. Доля малых предприятий составила 27,4%, или 288,8 млрд теңге, средних — 16,7%, или 176,6 млрд теңге.
По данным Бюро национальной статистики, во II квартале 2025 года объем услуг в области здравоохранения составлял 965,2 млрд теңге, тогда как во II квартале 2026 года — 1,05 трлн теңге.
Объем социальных услуг с обеспечением проживания вырос с 38,4 млрд до 42,1 млрд теңге, без обеспечения проживания — с 15 млрд до 16,9 млрд теңге.
Ранее Министерство здравоохранения Казахстана сообщало о предложении изменить порядок контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий.