Объем услуг в здравоохранении Казахстана превысил 1 трлн теңге

В Казахстане во II квартале 2026 года объем услуг, оказанных организациями здравоохранения и социального обслуживания, составил 1,05 трлн теңге. Такие данные приводит Бюро национальной статистики , передает корреспондент агентства Kazinform.

Как распределялись средства

Почти половина финансирования пришлась на медстрахование. Из общего объема оказанных услуг 49,8% профинансировано за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Еще 20,8% пришлось на государственный бюджет, 20,4% — на средства населения, 9,1% — на средства предприятий.

Половина услуг пришлась на больницы. Так, наибольший объем оказанных услуг зафиксирован в деятельности больничных организаций — 532,8 млрд теңге, или 50,5% от общего показателя.

На втором месте — прочая деятельность в области здравоохранения с объемом 175,5 млрд теңге, или 16,6%. На общую врачебную практику пришлось 164,5 млрд теңге, или 15,6%.

Объем стоматологических услуг составил 61,8 млрд теңге, или 5,9%, специальной врачебной практики — 61,2 млрд теңге, или 5,8%.

На социальные услуги с обеспечением проживания (услуги, которые пациент получает вместе с проживанием в соответствующем учреждении) пришлось 42,1 млрд теңге, или 3,9%, без обеспечения проживания — 16,9 млрд теңге, или 1,6%.

Объем услуг вырос по сравнению с 2025 годом

Более половины услуг оказали крупные предприятия. По форме собственности 58,4% общего объема услуг пришлось на государственные организации, 38,2% — на частные, еще 3,4% — на организации иностранной собственности.

По размеру предприятий наибольший объем услуг оказали крупные организации. На них пришлось 589,5 млрд теңге, или 55,9% общего объема. Доля малых предприятий составила 27,4%, или 288,8 млрд теңге, средних — 16,7%, или 176,6 млрд теңге.

По данным Бюро национальной статистики, во II квартале 2025 года объем услуг в области здравоохранения составлял 965,2 млрд теңге, тогда как во II квартале 2026 года — 1,05 трлн теңге.

Объем социальных услуг с обеспечением проживания вырос с 38,4 млрд до 42,1 млрд теңге, без обеспечения проживания — с 15 млрд до 16,9 млрд теңге.

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана сообщало о предложении изменить порядок контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий.