Объем услуг в сфере образования Казахстана превысил 2 трлн теңге

Объем услуг, оказанных организациями образования в Казахстане, во II квартале 2026 года превысил 2 трлн теңге, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Большая часть средств поступила из бюджета.

По итогам II квартала общий объем оказанных услуг в сфере образования составил 2,09 трлн теңге.

Основным источником финансирования стали бюджетные средства — 86,5% от общего объема. Еще 11,5% пришлось на средства населения, а 2% — на средства предприятий.

Почти 60% услуг пришлось на школы

Наибольший объем услуг зафиксирован в сфере основного и общего среднего образования — 1,22 трлн теңге, или 58,6% от общего показателя.

На дошкольное воспитание и обучение пришлось 284 млрд теңге (13,6%), на высшее и послевузовское образование — 225,9 млрд теңге (10,8%).

Объем услуг в сфере технического и профессионального среднего образования составил 142,7 млрд теңге, спортивного образования и подготовки специалистов в сфере досуга — 56,9 млрд теңге.

Государственные организации оказали 78% услуг

В разрезе форм собственности на организации государственной собственности пришлось 78,3% общего объема услуг. Доля частных организаций составила 21%, иностранных — 0,6%.

По размеру предприятий лидировали малые организации — на них пришлось 962,3 млрд теңге, или 46,1%. Средние предприятия оказали услуг на 804,6 млрд теңге (38,5%), крупные — на 321,9 млрд теңге (15,4%).

Объем услуг вырос по сравнению с II кварталом 2025 года

Во II квартале 2025 года организации образования оказали услуг на 1,95 трлн теңге. За аналогичный период 2026 года показатель вырос до 2,09 трлн теңге.

При этом объем услуг в сфере дошкольного образования увеличился с 271,5 млрд до 284 млрд теңге, основного и общего среднего образования — с 1,14 трлн до 1,22 трлн теңге, высшего и послевузовского образования — с 203,5 млрд до 225,9 млрд теңге.

Образовательные услуги через интернет

Объем услуг, оказанных организациями образования через интернет, во II квартале 2026 года составил 7,2 млрд теңге.

Ранее агентство сообщало, о том как будут оценивать казахстанских школьников после отмены СОР и СОЧ.