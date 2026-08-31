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    Как будут оценивать казахстанских школьников после отмены СОР и СОЧ

    С 1 сентября для учеников 1-4 классов в Казахстане отменят суммативное оценивание за раздел (СОР) и за четверть (СОЧ). В Министерстве просвещения представили разъяснение о том, как после изменений будут оценивать школьников, передает агентство Kazinform. 

    учитель, школа, урок, ученики
    Фото: Kazinform

    Подробнее рассказала педагог-мастер школы имени Ахмета Байтурсынулы инновационного типа города Павлодара Жанар Жаксылыкова.

    По ее словам, сама критериальная система оценивания сохраняется. Изменятся формы, методы и организация оценки знаний.

    — Первое изменение — усиление роли формативного оценивания в виде различных методов, приёмов и форм оценивания. То есть каждое задание ученика должно быть оценено. Учитель может видеть его продвижение в течение четверти за счет формативного оценивания, вовремя замечать затруднения и корректировать дальнейшее обучение, — пояснила учительница.

    Таким образом, по ее словам, вместо привычных СОР и СОЧ для промежуточного оценивания будут использоваться разные виды работ — диктанты, изложения, контрольные, практические, проектные и исследовательские задания.

    По мнению учителя, это позволит оценивать не только знания ребенка, но и его способность применять их на практике, а также развивать самостоятельность, критическое мышление, умение работать с информацией, сотрудничать и находить решения.

    Какие предметы будут оценивать

    Оценивание также будет проводиться по таким предметам, как художественный труд, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, цифровая грамотность и искусственный интеллект.

    — Для обучающихся это дополнительная возможность увидеть, что их усилия, способности и личный прогресс замечены в разных видах деятельности. Это может поддерживать мотивацию и более ответственное отношение к обучению, — считает педагог.

    Что изменится для учителей и родителей

    Учителя получат больше самостоятельности при выборе форм и методов формативного оценивания, считает спикер.

    — Педагог определяет формы и методы формативного оценивания, разрабатывает задания и может дифференцировать их с учетом потребностей детей. Это позволяет точнее работать с целями обучения учебной программы и понимать, какой следующий шаг необходим обучающимся, — пояснила Жаксылыкова.

    Родителям тоже должно стать легче отслеживать, как меняются результаты ребенка и над чем ему еще нужно работать.

    — В центре внимания не только отметка, но и реальный прогресс ученика: что уже получается и над чем еще нужно работать. Для меня ценность изменений заключается в том, что оценивание становится не просто способом фиксации учебных результатов, а инструментом, который помогает ученику двигаться дальше, развиваться и улучшать свои результаты, — сказала педагог.

    Напомним, с 1 сентября в Казахстане отменяют СОР и СОЧ для учеников начальных классов. В Министерстве просвещения ранее поясняли, что решение приняли с учетом обращений родителей и предложений педагогов. Анализ показал, что прежние формы суммативного оценивания не в полной мере отражают достижения младших школьников и создают дополнительную учебную и эмоциональную нагрузку.

    Дети Образование Учителя школа
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор