Как будут оценивать казахстанских школьников после отмены СОР и СОЧ

С 1 сентября для учеников 1-4 классов в Казахстане отменят суммативное оценивание за раздел (СОР) и за четверть (СОЧ). В Министерстве просвещения представили разъяснение о том, как после изменений будут оценивать школьников, передает агентство Kazinform.

Подробнее рассказала педагог-мастер школы имени Ахмета Байтурсынулы инновационного типа города Павлодара Жанар Жаксылыкова.

По ее словам, сама критериальная система оценивания сохраняется. Изменятся формы, методы и организация оценки знаний.

— Первое изменение — усиление роли формативного оценивания в виде различных методов, приёмов и форм оценивания. То есть каждое задание ученика должно быть оценено. Учитель может видеть его продвижение в течение четверти за счет формативного оценивания, вовремя замечать затруднения и корректировать дальнейшее обучение, — пояснила учительница.

Таким образом, по ее словам, вместо привычных СОР и СОЧ для промежуточного оценивания будут использоваться разные виды работ — диктанты, изложения, контрольные, практические, проектные и исследовательские задания.

По мнению учителя, это позволит оценивать не только знания ребенка, но и его способность применять их на практике, а также развивать самостоятельность, критическое мышление, умение работать с информацией, сотрудничать и находить решения.

Какие предметы будут оценивать

Оценивание также будет проводиться по таким предметам, как художественный труд, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, цифровая грамотность и искусственный интеллект.

— Для обучающихся это дополнительная возможность увидеть, что их усилия, способности и личный прогресс замечены в разных видах деятельности. Это может поддерживать мотивацию и более ответственное отношение к обучению, — считает педагог.

Что изменится для учителей и родителей

Учителя получат больше самостоятельности при выборе форм и методов формативного оценивания, считает спикер.

— Педагог определяет формы и методы формативного оценивания, разрабатывает задания и может дифференцировать их с учетом потребностей детей. Это позволяет точнее работать с целями обучения учебной программы и понимать, какой следующий шаг необходим обучающимся, — пояснила Жаксылыкова.

Родителям тоже должно стать легче отслеживать, как меняются результаты ребенка и над чем ему еще нужно работать.

— В центре внимания не только отметка, но и реальный прогресс ученика: что уже получается и над чем еще нужно работать. Для меня ценность изменений заключается в том, что оценивание становится не просто способом фиксации учебных результатов, а инструментом, который помогает ученику двигаться дальше, развиваться и улучшать свои результаты, — сказала педагог.

Напомним, с 1 сентября в Казахстане отменяют СОР и СОЧ для учеников начальных классов. В Министерстве просвещения ранее поясняли, что решение приняли с учетом обращений родителей и предложений педагогов. Анализ показал, что прежние формы суммативного оценивания не в полной мере отражают достижения младших школьников и создают дополнительную учебную и эмоциональную нагрузку.