Объем торговли Казахстана с Германией вырос на 41%

По итогам прошлого года, объем взаимной торговли между Казахстаном и Германией вырос на 41% и достиг почти 4 млрд долларов США. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр на 40-ом юбилейном заседании Берлинского Евразийского клуба в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Роман Скляр отметил, что на протяжении многих лет Берлинский Евразийский клуб служит важной площадкой для экспертного диалога по ключевым вопросам двусторонней повестки дня.

— У нас сложилась добрая традиция проводить регулярные встречи с нашими друзьями из Восточного комитета германской экономики в столицах Казахстана, Германии и Европейского союза для обсуждения приоритетных направлений сотрудничества. Экономические отношения между нашими странами развиваются успешно и динамично. Визиты Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию и Федерального президента Франка Вальтера Штайнмайера в Казахстан в прошлом году дали серьезный импульс деловому сотрудничеству наших стран. Интенсивный обмен мнениями на высоких уровнях являются ярким свидетельством в стремлениях к сближению. Считаем важным продолжать активный диалог на всех уровнях для дальнейшего укрепления экономических отношений, — сказал заместитель Премьер-министра.

Он заявил, что Германия является важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в ЕС.

— Динамичный рост товарооборота наглядно показывает объективное взаимопритяжение наших экономик. По итогам прошлого года, объем взаимной торговли вырос на 41% и достиг почти 4 млрд долларов США. Тенденция роста продолжается и в текущем году. За январь–февраль объем взаимовыгодной торговли увеличился еще на 34%, — сообщил Роман Скляр.

Он напомнил, что Федеральное правительство Германии включило Казахстан в список 34 государств, для сотрудничества с которыми действует льготный порядок предоставления инвестиционных гарантий. Кроме того, за последние годы Казахстан вошел в список 50 ведущих внешнеторговых партнеров Германии, поднявшись сразу на 10 позиций.

Заместитель Премьер-министра также подчеркнул, что между странами открываются особые перспективы в инвестиционном сотрудничестве.