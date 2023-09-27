Объем строительства вырос на 37,2% в области Абай

В области Абай объем строительных работ вырос на 37,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы областного акимата, в 2023 году в рамках инициативы индивидуальных предпринимателей в Абайском районе начато строительство 21 двухквартирного жилого дома. Земельные участки под эти дома уже подготовлены, в настоящее время проводятся переговоры с потенциальными строительными подрядчиками.

Общая площадь жилья составляет 2930 кв.м. В нем предусмотрено строительство 16 двухквартирных домов площадью 65 кв.м. и 5 двухквартирных домов площадью 85 к.м.

Кроме того, объем строительных работ по всей области Абай вырос на 37,2% и составил 89,4 млрд тенге. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 165,9 тысячи кв. м. жилья, что превышает плановые показатели на 28%.