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    08:46, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Объем строительства вырос на 37,2% в области Абай

    Объем строительства вырос на 37,2% в области Абай
    Фото: пресс-служба областного акимата.

    В области Абай объем строительных работ вырос на 37,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы областного акимата, в 2023 году в рамках инициативы индивидуальных предпринимателей в Абайском районе начато строительство 21 двухквартирного жилого дома. Земельные участки под эти дома уже подготовлены, в настоящее время проводятся переговоры с потенциальными строительными подрядчиками.

    Общая площадь жилья составляет 2930 кв.м. В нем предусмотрено строительство 16 двухквартирных домов площадью 65 кв.м. и 5 двухквартирных домов площадью 85 к.м.

    Кроме того, объем строительных работ по всей области Абай вырос на 37,2% и составил 89,4 млрд тенге. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 165,9 тысячи кв. м. жилья, что превышает плановые показатели на 28%.

     

    Теги:
    Абайская область Жилье Строительство
    Автор
    Руслан Шакабаев
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