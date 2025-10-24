Объем средств для финансирования образования вырос в три раза — Касым-Жомарт Токаев

— Согласно Конституции, Казахстан — социальное государство. Поэтому мы обязаны в полной мере исполнить эту очень ответственную и почетную миссию. Наша социальная стратегия должна быть эффективной и справедливой. Реализуется программа «Национальный фонд — детям», ставшая важным шагом в интересах подрастающего поколения. Мы стремимся стать передовой нацией. Для того чтобы превратиться в конкурентоспособную страну, прежде всего, необходимо развивать образование и науку. Поэтому за последние пять лет объем средств, выделяемых на сферу образования, увеличился в три раза. Зарплата педагогов выросла в два раза. В настоящее время значительно укрепился статус профессии учителя. Открыто 1200 новых школ, значительная часть из которых была построена в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественной науки. Объем средств на ее развитие за пять лет вырос в 5 раз. В стране открыты филиалы 33 престижных зарубежных университетов. Также приняты комплексные меры по улучшению здоровья нации. С 2020 года финансирование сферы здравоохранения выросло в 3 раза. Введено в строй 927 медицинских объектов. Средняя продолжительность жизни наших граждан превысила 75 лет, — сказал Президент.