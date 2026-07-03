Объем производства «зеленой» энергии увеличился в Узбекистане

С начала года в Узбекистане объем электроэнергии, произведенной на солнечных и ветровых электростанциях, достиг 6 млрд кВт/час, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Ташкента.

Как сообщили в Министерстве энергетики Республики Узбекистан, 3,8 млрд кВт/час произведено на солнечных электростанциях и 2,2 млрд кВт/час — на ветровых.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, объем электроэнергии, произведенной на солнечных и ветровых электростанциях, вырос на 24,3%. В результате с начала года было сэкономлено 1,6 млрд кубометров природного газа.

Ранее сообщалось, что Казахстан, Узбекистан и Азербайджан к 2030 году начнут экспортировать «зеленую» энергию в Европу.

Как сообщали узбекские СМИ, в 2017–2025 годах число гидроэлектростанций в стране увеличилось с 36 до 100, а их суммарная мощность выросла с 1,6 до 2,4 ГВт.