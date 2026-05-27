Объем перевозок между Казахстаном и Россией составил 92,1 млн тонн

По итогам 2025 года железнодорожное взаимодействие между Казахстаном и Россией показало положительную динамику, общий объем перевозок составил 92,1 млн тонн, что на 3,5% выше уровня 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.

Основной вклад в рост показателей внесли транзитные операции, где экспорт российских грузов через территорию Казахстана увеличился на 16,1%, достигнув 17,3 млн тонн, а экспорт казахстанских грузов транзитом через Россию вырос на 20,4%, составив 21,5 млн тонн.

Ключевым фактором развития грузопотоков стало Межправительственное соглашение о транзитных перевозках железнодорожным транспортом, подписанное в ноябре 2025 года в Москве, которое уже демонстрирует практический эффект и создает условия для дальнейшего расширения сотрудничества.

Подтверждением эффективности принятых мер служат результаты 4 месяцев 2026 года: экспорт казахстанских грузов (уголь, чермет, удобрения) транзитом через РФ увеличился на 70 тысяч тонн, достигнув 7 млн тонн, а объем российских грузов в/через Казахстан (нефтепродукты, чермет, зерно, продгрузы)составил более 12 млн тонн, с ростом порядка 20%.

КТЖ планирует выйти на безубыточность по регулируемым тарифам к 2030 году.