КТЖ планирует выйти на безубыточность по регулируемым тарифам к 2030 году

АО «НК „Қазақстан темір жолы“ рассчитывает на повышение регулируемых тарифов на железнодорожные перевозки как минимум на 24% с 1 июня 2026 года. Соответствующая заявка компании находится на рассмотрении уполномоченных органов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на заседании Общественного совета Фонда по ключевым показателям деятельности КТЖ сообщил управляющий директор по финансам компании Даир Кушеров.

По его словам, действующие тарифы на железнодорожные перевозки в Казахстане исторически остаются одними из самых низких на пространстве СНГ.

— Как мы всегда сравниваем, на пространстве СНГ у нас самые низкие тарифы. На текущий момент разница с Россией составляет примерно 2,5 раза, с Узбекистаном — около четырех раз, — отметил он.

Кушеров отметил, что низкий уровень регулируемых тарифов приводит к значительным финансовым потерям.

— От данных регулируемых перевозок у нас в 2025 году убытки составили 320 миллиардов тенге. По сути, эти 320 миллиардов мы субсидируем за счет транзита и более доходных грузов, — сообщил он.

По его словам, в 2024 году Государственная комиссия по модернизации экономики приняла решение о поэтапном повышении регулируемых тарифов в среднем на 24% в период с 2024 по 2026 годы.

— Рост в 2024 и 2025 годах мы получили. В 2026 году заявку подали, сейчас она находится на рассмотрении. Мы ожидаем, что минимум на 24% с 1 июня тарифы будут повышены. Кроме того с 2027 по 2030 годы, скорее всего, рост будет осуществляться по формуле «инфляция плюс». Наша задача — к 2030 году выйти хотя бы на безубыточность по регулируемым тарифам, — сообщил он.

По словам представителя КТЖ, дополнительный рост тарифов необходим для финансирования инвестиционной программы, модернизации инфраструктуры и покрытия текущих расходов национального перевозчика.

Стоит отметить, Казахстан сохраняет самые низкие железнодорожные тарифы среди стран ЕАЭС и СНГ.