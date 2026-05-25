    КТЖ планирует выйти на безубыточность по регулируемым тарифам к 2030 году

    АО «НК „Қазақстан темір жолы“ рассчитывает на повышение регулируемых тарифов на железнодорожные перевозки как минимум на 24% с 1 июня 2026 года. Соответствующая заявка компании находится на рассмотрении уполномоченных органов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / 365info.kz / Rail-news.kz

    Об этом на заседании Общественного совета Фонда по ключевым показателям деятельности КТЖ сообщил управляющий директор по финансам компании Даир Кушеров.

    По его словам, действующие тарифы на железнодорожные перевозки в Казахстане исторически остаются одними из самых низких на пространстве СНГ.

    — Как мы всегда сравниваем, на пространстве СНГ у нас самые низкие тарифы. На текущий момент разница с Россией составляет примерно 2,5 раза, с Узбекистаном — около четырех раз, — отметил он.

    Кушеров отметил, что низкий уровень регулируемых тарифов приводит к значительным финансовым потерям.

    — От данных регулируемых перевозок у нас в 2025 году убытки составили 320 миллиардов тенге. По сути, эти 320 миллиардов мы субсидируем за счет транзита и более доходных грузов, — сообщил он.

    По его словам, в 2024 году Государственная комиссия по модернизации экономики приняла решение о поэтапном повышении регулируемых тарифов в среднем на 24% в период с 2024 по 2026 годы.

    — Рост в 2024 и 2025 годах мы получили. В 2026 году заявку подали, сейчас она находится на рассмотрении. Мы ожидаем, что минимум на 24% с 1 июня тарифы будут повышены. Кроме того с 2027 по 2030 годы, скорее всего, рост будет осуществляться по формуле «инфляция плюс». Наша задача — к 2030 году выйти хотя бы на безубыточность по регулируемым тарифам, — сообщил он.

    По словам представителя КТЖ, дополнительный рост тарифов необходим для финансирования инвестиционной программы, модернизации инфраструктуры и покрытия текущих расходов национального перевозчика.

    Стоит отметить, Казахстан сохраняет самые низкие железнодорожные тарифы среди стран ЕАЭС и СНГ.

    Адиль Нуртазин
