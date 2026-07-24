Объем финансирования через холдинг «Байтерек» сократят из-за его влияния на инфляцию

Национальный банк и Правительство Казахстана договорились сократить объем льготного финансирования через холдинг «Байтерек», чтобы снизить инфляционное давление, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил в своем докладе, посвященном решению по базовой ставке. По его словам, стороны определили новые критерии финансирования через холдинг «Байтерек».

Поддержку сосредоточат на крупных проектах стоимостью свыше 15 миллиардов тенге с высоким мультипликативным эффектом и максимальным привлечением средств банков. Холдинг будет преимущественно финансировать инвестиционные проекты, тогда как оборотный капитал должны в основном обеспечивать банки второго уровня.

Приоритет отдадут проектам, которые позволят увеличить предложение отечественных товаров на внутреннем рынке. Новые условия, по словам Сулейменова, должны сохранить льготное кредитование значимых для экономики проектов, но вместе с этим снизить инфляционное давление.

Фото: Национальный банк РК

— Таким образом, можно констатировать, что в параметрах и механизмах реализации квазифискального стимулирования появилась определенность. Выработанные подходы в ближайшее время будут закреплены соответствующими решениями совета директоров холдинга, — сообщил глава регулятора.

Отметим, что Нацбанк Казахстана относил рост льготного кредитования через национальные холдинги к проинфляционным факторам, поскольку вливание бюджетных денег в экономику может усиливать рост цен.

В марте глава регулятора выступил за ограничение финансирования небольших проектов через «Байтерек» и предложил направлять государственные средства только на крупные и особо важные национальные инициативы.