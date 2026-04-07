Казахстанские компании реализуют в Грузии проекты в сферах логистики и энергетики

В ходе беседы М. Кавелашвили с удовлетворением отметил положительную динамику развития сотрудничества между двумя государствами.

В свою очередь, Е. Кошербаев передал теплые слова приветствия от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув особое внимание, которое в Астане уделяют взаимовыгодному сотрудничеству с Грузией, с которой наши страны связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также сверены подходы по ключевым направлениям дальнейшего партнерства и взаимодействия в рамках многосторонних форматов.

В завершение встречи стороны отметили большой потенциал развития казахстанско-грузинского сотрудничества и необходимость максимально эффективно решить имеющиеся вопросы и повысить уровень взаимодействия.

В рамках визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Тбилиси состоялась встреча с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-грузинских отношений, которые основаны на заинтересованности в развитии устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.

— Казахстан рассматривает Грузию как надежного политического и экономического партнера на Южном Кавказе, с которым Казахстан связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи, — отметил в ходе переговоров Е. Кошербаев.

Глава МИД Казахстана подчеркнул значимость контактов на высшем и высоком уровнях, заложивших прочную основу для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки. Было отмечено, что дополнительный импульс двустороннему взаимодействию, позволившему вывести казахско-грузинские отношения на качественно новый уровень, придали итоги официального визита в Казахстан Премьер-Министра Грузии Ираклия Кобахидзе, состоявшегося в феврале 2025 года.

В ходе обсуждения экономического блока вопросов стороны выразили удовлетворенность позитивной динамикой роста товарооборота, объема казахстанских инвестиций в экономику Грузии, превысившего 600 млн долларов США, а также активным участием казахстанских компаний в реализации проектов в сферах логистики, энергетики и финансов.

Одним из ключевых приоритетов взаимодействия остаЕтся развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

— Наша общая задача — последовательное наращивание его пропускной способности, повышение предсказуемости транспортных сервисов и обеспечение прозрачности тарифной политики, — сообщил глава МИД Казахстана.

Е. Кошербаев также обратил внимание на инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по воде в структуре ООН, направленную на укрепление глобального сотрудничества в области рационального управления водными ресурсами и обеспечения водной безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Грузии констатировали значительный потенциал для расширения взаимодействия в агропромышленном комплексе, цифровой экономике и финансовых услугах.

Стороны выразили уверенность, что состоявшиеся в ходе данного визита переговоры позволят закрепить достигнутую положительную динамику и определить конкретные шаги по дальнейшему развитию взаимодействия в таких ключевых направлениях, как транспорт и логистика, энергетика, торговля и инвестиции.

По итогам переговоров Е. Кошербаев и М. Бочоришвили подписали Программу сотрудничества между МИД Республикой Казахстан и МИД Грузии на 2026–2027 гг.

Напомним, в феврале 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Грузии.