Объем инвестиций в фармацевтику Казахстана за последние три года вырос более чем втрое

За три года объем инвестиций в фармацевтическое производство Казахстана увеличился более чем в три раза, достигнув 142,8 млн долларов США в 2025 году, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Казахстан демонстрирует устойчивую положительную динамику привлечения инвестиций в производство фармацевтической продукции, заявил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, если по итогам 2023 года валовый приток инвестиций в отрасль составил 46,9 млн долларов США, то в 2024 году данный показатель вырос почти в два раза — до 91,3 млн долларов. В 2025 году высокий темп роста инвестиционной активности сохранился: объем инвестиций достиг 142,8 млн долларов США.

— Инвестиции направлены на модернизацию производств, расширение мощностей и локализацию выпуска лекарственных средств и медицинских изделий. Это свидетельствует о стабильном росте доверия инвесторов к фармацевтической отрасли Казахстана и эффективности проводимых мер государственной поддержки, — отметил Тимур Султангазиев.

Также продолжается реализация мер по увеличению доли отечественных лекарственных средств и медицинских изделий на внутреннем рынке.

В стоимостном выражении доля отечественной продукции составила:

в 2023 году — 14,4%;

в 2024 году — 15,1%;

в 2025 году — 15%.

Как отмечают в Министерстве, внедрение системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств показало более широкую долю присутствия казахстанских производителей на рынке.

— В рамках внедрения с 1 июля 2024 года системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, позволяющей вести учет обращения препаратов, доля казахстанских производителей в натуральном выражении достигает 39,8%, что свидетельствует о значительном присутствии отечественных компаний в количественном объеме рынка№ В 2025 году доля закупа продукции отечественных производителей у Единого дистрибьютора достигла 32%, что отражает развитие локального производства и укрепление лекарственной безопасности Казахстана, — подчеркнули в Минздраве РК.

По итогам заседания было отмечено, что в рамках реализации Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2029 года будет продолжена реализация комплекса мер по обеспечению населения лекарственными средствами.

