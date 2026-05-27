Минздрав РК ищет ИИ-решения для автоматической записи пациентов на прием и скрининги

Министру здравоохранения РК были представлены подходы к автоматизации взаимодействия медорганизаций с пациентами, включая обработку обращений, напоминания о приемах, приглашения на профосмотры и скрининги, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

В Министерстве здравоохранения РК состоялась рабочая встреча с представителями компаний и разработчиками цифровых решений в сфере медицинских коммуникаций и искусственного интеллекта.

В ходе встречи министру здравоохранения были представлены подходы к автоматизации взаимодействия медицинских организаций с пациентами, включая обработку обращений, напоминания о приемах, приглашения на профилактические осмотры и скрининги, а также инструменты обратной связи и аналитики.

Руководитель одной из компаний Василий Мясников презентовал результаты внедрения автоматической платформы в некоторых частных медицинских организациях страны, в том числе опыт использования ИИ-сервисов для обработки входящих обращений и сопровождения пациентов.

Он также рассказал о возможных перспективах применения инновационных решений, включая снижение нагрузки на регистратуру и медицинский персонал.

Ознакомившись с предоставленной информацией, в ведомстве отметили важность внедрения современных цифровых инструментов, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи, а также необходимость соблюдения требований информационной безопасности и интеграции с действующей государственной цифровой инфраструктурой.

По итогам встречи в Минздраве рассмотрят возможность взаимодействия и внедрения масштабного пилотного проекта по применению ИИ-технологий в сфере медицинских коммуникаций с учетом потребностей системы здравоохранения и действующих нормативных требований.

