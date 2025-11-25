Объем инвестиций ОАЭ в экономику Казахстана увеличился в два раза

Заседание прошло под сопредседательством Заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслана Мадиева и министра энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейла Аль Мазруи.

Участие приняли представители ключевых государственных органов, институтов развития и технологических компаний двух стран.

- Наше сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами давно вышло за рамки классического экономического диалога. Сегодня мы говорим о том, как страны могут вместе формировать цифровую архитектуру будущего — от искусственного интеллекта и GovTech до космоса, энергетики и научных исследований. Казахстан и ОАЭ объединяет редкое качество — вера в возможности человека и технологий. Именно поэтому наше партнерство становится одним из самых динамичных и перспективных в регионе, - сказал Жаслан Мадиев.

В сообщении говорится, что встреча стала важной вехой в развитии казахстанско-эмиратского сотрудничества и продемонстрировала, насколько широким и многоплановым становится диалог между Астаной и Абу-Даби. Сегодня отношения двух государств охватывают спектр направлений — от торговли, транспорта и энергетики до космических исследований, здравоохранения и культурно-гуманитарного взаимодействия. Но центральное место в повестке этого года заняли цифровизация, искусственный интеллект и технологическое партнёрство.

Казахстан и ОАЭ усилили взаимодействие практически во всех ключевых секторах. Эмираты остаются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: за последние десять лет объем прямых инвестиций превысил 1,3 млрд долларов, а в первом полугодии 2025 года приток удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня в Казахстане работает около 500 компаний с эмиратским участием, в том числе 49 в юрисдикции МФЦА. В свою очередь, казахстанские инвестиции в экономику ОАЭ приблизились к 2 млрд долларов, что отражает взаимное доверие и долгосрочность партнерства.

Особое внимание на заседании было уделено цифровой повестке, стратегическому направлению, которое усиливает весь спектр двустороннего сотрудничества. Казахстан представил результаты запуска первой в Центральной Азии экзафлопсной инфраструктуры (самый мощный суперкомпьютер в регионе) и отметил вклад эмиратских компаний в построение цифрового контура столицы. Участники обсудили создание Kaz–UAE GovTech Innovation Hub — совместной площадки для тестирования цифровых решений, обмена опытом и внедрения инноваций в государственное управление.

Рассмотрены инициативы по открытию совместных исследовательских центров в области искусственного интеллекта, больших данных, технологий 6G и робототехники, а также программы обменов специалистов и образовательные инициативы для госслужащих, инженеров и исследователей. Отдельным блоком обсуждалось расширение сотрудничества в области кибербезопасности, цифровых активов и высокопроизводительных вычислений.

Стороны уделили внимание космическим проектам. Казахстан представил возможности сотрудничества в области спутников ДЗЗ, передачи данных, космической науки и участия в международных миссиях.

Кроме того, ОАЭ пригласили Казахстан активно участвовать в подготовке Конференции ООН по воде 2026 года, которую страна организует совместно с Сенегалом.

Медицина, образование и культура также стали важными элементами повестки. Стороны подтвердили готовность развивать медицинские исследования, привлекать инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, расширять академические обмены и реализовывать совместные культурные проекты — от кино и фестивалей до музейных инициатив и творческих индустрий.

По итогам заседания был подписан Протокол 10-го заседания Межправительственной комиссии, который закрепил договорённости по всем ключевым направлениям — от цифровизации и транспорта до энергетики, космоса и культуры.

Следующее 11-е заседание Совместной межправительственной комиссии пройдет в 2026 году в Абу-Даби.