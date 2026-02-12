РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:22, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Объем иностранных инвестиций в Таджикистан вырос на 35 процентов

    В 2025 году объем иностранных инвестиций в экономику Таджикистана составил 6,9 миллиарда  долларов США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    На отчетной пресс-конференции председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ Султон Рахимзода сообщил, что по итогам прошлого года привлечено иностранных инвестиций на 6925,3 млн долларов, что на 1798,6 млн долларов, или на 35,1%, больше, чем в 2024 году.

    — Приток иностранных инвестиций из государств Содружества Независимых Государств составил 3 031,0 млн долларов, или 43,8 % от общего объема, что на 1 067,3 млн долларов, или на 54,4 %, больше, чем в 2024 году, — отметил спикер.

    Он добавил, что объем инвестиций из стран дальнего зарубежья составил 3 894,3 млн долларов, или 56,2 % от общего объема. По сравнению с 2024 годом, рост составил 731,3 млн долларов, или 23,1%.

    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
