Объем иностранных инвестиций в Таджикистан вырос на 35 процентов

На отчетной пресс-конференции председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ Султон Рахимзода сообщил, что по итогам прошлого года привлечено иностранных инвестиций на 6925,3 млн долларов, что на 1798,6 млн долларов, или на 35,1%, больше, чем в 2024 году.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

— Приток иностранных инвестиций из государств Содружества Независимых Государств составил 3 031,0 млн долларов, или 43,8 % от общего объема, что на 1 067,3 млн долларов, или на 54,4 %, больше, чем в 2024 году, — отметил спикер.

Он добавил, что объем инвестиций из стран дальнего зарубежья составил 3 894,3 млн долларов, или 56,2 % от общего объема. По сравнению с 2024 годом, рост составил 731,3 млн долларов, или 23,1%.