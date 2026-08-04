Объем ИИ-индустрии в Китае за год вырос на 40%

В Китае объем индустрии ИИ по итогам 2025 года превысил 176,7 миллиарда долларов (1,2 трлн юаней), увеличившись на 40% в годовом выражении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua.

Об этом свидетельствуют данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий и научно-исследовательского института при Министерстве промышленности и информатизации КНР.

На прикладные решения пришлось 55% всего рынка, базовая и вычислительная инфраструктура заняла 38%, а сегмент моделей и платформ составил 7%. При этом более 80% общего объема индустрии сосредоточено в Пекине, Шанхае, а также в провинциях Гуандун, Чжэцзян и Шаньдун.

К июню 2026 года в Китае работало свыше 6,6 тысячи ИИ-компаний, что составляет 15% от их мирового числа. В стране сформирована полноценная экосистема отрасли, которая охватывает вычислительную инфраструктуру, модели, платформы и отраслевые приложения.

Ранее сообщалось, что Китай ограничит ИИ-компаньонов из-за риска эмоциональной зависимости.