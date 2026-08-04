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    Объем ИИ-индустрии в Китае за год вырос на 40%

    В Китае объем индустрии ИИ по итогам 2025 года превысил 176,7 миллиарда долларов (1,2 трлн юаней), увеличившись на 40% в годовом выражении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua.

    Объем ИИ-индустрии за год вырос на 40% в Китае
    Фото: Xinhua

    Об этом свидетельствуют данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий и научно-исследовательского института при Министерстве промышленности и информатизации КНР.

    На прикладные решения пришлось 55% всего рынка, базовая и вычислительная инфраструктура заняла 38%, а сегмент моделей и платформ составил 7%. При этом более 80% общего объема индустрии сосредоточено в Пекине, Шанхае, а также в провинциях Гуандун, Чжэцзян и Шаньдун.

    К июню 2026 года в Китае работало свыше 6,6 тысячи ИИ-компаний, что составляет 15% от их мирового числа. В стране сформирована полноценная экосистема отрасли, которая охватывает вычислительную инфраструктуру, модели, платформы и отраслевые приложения.

    Ранее сообщалось, что Китай ограничит ИИ-компаньонов из-за риска эмоциональной зависимости.

    Китай Искусственный интеллект Мировые новости ИИ
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор