Объем автоперевозок из Китая в Казахстан вырос на 82%

Казахстан и Китай продолжают активно развивать транспортное сотрудничество. Так, по итогам первого квартала 2025 года объем экспортно-импортных автоперевозок из КНР вырос на 82% составив 822 тыс. тн. грузов. По итогам первых четырех месяцев этого года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом из КНР составил 11,4 млн тонн с ростом на 13%.

Сегодня в рамках первого транспортного форума Казахстан — Китай в Астане прошла двусторонняя встреча глав профильных ведомств двух государств Марата Карабаева и Лю Вэя. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов и достигли определенных договоренностей.

Фото: Министерство транспорта

Так, главы транспортных ведомств обсудили создание мультимодального транзитного коридора «Россия — Казахстан — Китай» с использованием трансграничной реки Иртыш и создание речного маршрута с использованием трансграничной реки Или от Конаева (РК) до Инина (КНР).

Кроме того, стороны планируют строительство нового приграничного моста на КПП «Майкапшагай — Зимунай» для проезда большегрузного транспорта и открытие 3-го воздушного коридора.

На повестке также был рассмотрен вопрос открытия новых двух автомобильных пунктов пропуска, соединяющих Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области с соседними регионами КНР.

Напомним, на сегодня в порту Актау совместно с китайской компанией реализуется строительство контейнерного хаба. Это позволит увеличить пропускную способность порта с 140 тыс. ДФЭ до 240 тыс. ДФЭ. Ожидается, что проект введут в эксплуатацию до конца текущего года. В целях развития казахстанских морских портов и обеспечения безопасности мореплавания в этом году специалисты проведут дноуглубительные работы в акватории порта Актау. Также до конца года планируется завершить строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты и обводной дороги станции Алматы, что позволит увеличить пропускную способность и существенно сократить время доставки грузов между Азией и Европой.

Стороны намерены запустить пассажирский поезд по маршруту Алматы-Сиань, а также увеличить количество авиарейсов до 65 в неделю.

Ранее Казахстан и Китай договорились о дальнейшем развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и увеличении объема перевозок по нему.