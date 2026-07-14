Объем автомобильного транзита через Казахстан вырос втрое за шесть лет

Объем автомобильного транзита через Казахстан увеличился в три раза с 2020 года. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава Минтранспорта отметил, что в сфере автомобильного транзита сохраняется положительная динамика.

— С 2020 года объем автомобильного транзита увеличился в три раза, — сообщил Сауранбаев.

По его словам, для дальнейшего развития международных автомобильных перевозок реализуется ряд проектов, включая внедрение республиканской системы видеомониторинга, цифровизацию отрасли и использование беспилотного транспорта.

— В настоящее время функционируют 7 международных автотранспортных коридоров, обеспечивающих стратегическую транспортную связанность. До 2029 года планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов, — отметил Сауранбаев.

По прогнозам Министерства транспорта, объем доходов от транзита по итогам года достигнет 3 трлн тенге, что позволит сделать транзит одним из стратегических активов Казахстана.

Ранее сообщалось, что доходы автоперевозчиков достигли почти 1,5 трлн тенге в 2025 году.