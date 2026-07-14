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    Объем автомобильного транзита через Казахстан вырос втрое за шесть лет

    Объем автомобильного транзита через Казахстан увеличился в три раза с 2020 года. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автомобильные пункты пропуска
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Глава Минтранспорта отметил, что в сфере автомобильного транзита сохраняется положительная динамика.

    — С 2020 года объем автомобильного транзита увеличился в три раза, — сообщил Сауранбаев.

    По его словам, для дальнейшего развития международных автомобильных перевозок реализуется ряд проектов, включая внедрение республиканской системы видеомониторинга, цифровизацию отрасли и использование беспилотного транспорта.

    — В настоящее время функционируют 7 международных автотранспортных коридоров, обеспечивающих стратегическую транспортную связанность. До 2029 года планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов, — отметил Сауранбаев.

    По прогнозам Министерства транспорта, объем доходов от транзита по итогам года достигнет 3 трлн тенге, что позволит сделать транзит одним из стратегических активов Казахстана.

    Ранее сообщалось, что доходы автоперевозчиков достигли почти 1,5 трлн тенге в 2025 году.

    Правительство РК
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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