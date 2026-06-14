Объединенная партия сохранит название «Әділет»

После присоединения партии AMANAT к партии «Әділет» объединенная политическая сила сохранит название и айдентику «Әділет». Об этом сообщил член бюро политсовета партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, речь идет именно о присоединении AMANAT к партии «Әділет», поэтому партия имеет право сохранить свое название, программу и визуальную идентичность.

— Но мы готовы обсуждать, как мы будем развивать наше содержание, наше предложение к обществу. Что касается айдентики, мы очень долго работали над ней. Мы получаем очень хорошие отзывы о логотипе, о цвете, о шрифте, о скрипте. Немножко даже гордимся этим. Поэтому мы, как представители партии «Әділет», будем наставить на том, чтобы оставить нашу айдентику, — сказал Рауан Кенжеханулы.

Он отметил, что партия «Әділет» предлагает не только свою политическую платформу, но и сформированный визуальный образ.

— Вчера наши коллеги из партии AMANAT выразили желание присоединиться к нашей партии. Мы сегодня это предложение приняли и постановили, что мы принимаем. Поэтому будет логично, чтобы и вывески, и айдентика на местах и на зданиях начали меняться, — добавил член партии.

Ранее делегаты съезда партии «Әділет» проголосовали за объединение с партией AMANAT.