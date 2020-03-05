Обе ноги ампутировали женщине, сбитой на остановке в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состояние женщины, пострадавшей в результате наезда микроавтобуса на остановку в Алматы, прокомментировали врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пациентка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь, пациентка находится в реанимации в крайнем тяжелом состоянии. Диагноз: травматическая ампутация обеих нижних конечностей, закрытый перелом костей левого предплечья. Травматический шок», - сообщили в управлении общественного здоровья города.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около семи часов утра в Алмалинском районе. Водитель автомашины марки «Форд Транзит», в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице Макатаева в западном направлении, на пересечении с улицей Чайковского, допустил наезд на остановочный комплекс и 61-летнюю женщину, затем, продолжив движение, допустил наезд на припаркованную автомашину марки «Тойота Камри» и опрокинулся.
Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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