Объявлены сроки проведения фестиваля «Азия дауысы»

21 Декабря 2022, 18:18

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спустя 17 лет на высокогорном катке «Медеу» в Алматы вновь зазвучат мелодии легендарного казахстанского фестиваля «Азия дауысы». Фестиваль запланирован на конец июля 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

Организационный комитет в большинстве состоит из известных ныне продюсеров, начинавших свою карьеру на главной музыкальной сцене фестиваля. Так, генеральным продюсером стал Арманжан Байтасов, учредителем и президентом - Ирина Ковыряко, учредителем и вице-президентом - юрист Темирлан Тулегенов.

«Сегодня Азия в центре внимания и влияет на развитие мировой культуры. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы «Азия дауысы» стал площадкой для лучших исполнителей, и чтобы это было престижно. Фестиваль запланирован на конец июля и сейчас наша задача - оповестить мировое музыкальное сообщество о своих планах, и начать прием заявок на фестиваль. Пока не определены специальные гости, но однозначно аудитория ждет звезд, и здесь мы ставим себе высокую планку и ожидаем артистов мирового масштаба, в след за которыми приезжают туристы. Нам всем нужны позитивные яркие события. И мы рады, что акимат города Алматы заинтересован и поддерживает наш проект, потому что сам по себе фестиваль - это целая серия значимых для развития целой индустрии событий, в частности, мы планируем проведение международного форума музыкальных продюсеров», - сказал на брифинге Арманжан Байтасов.

Впервые международный музыкальный фестиваль «Азия Дауысы» прошел в 1990 году, тогда на высокогорный каток «Медеу» прибыли участники из 15 стран. В 1993 году «Азия Дауысы» стал членом Международной федерации организаторов фестивалей (ФИДОФ). В 1994 году фестиваль получил специальную премию Каннского фестиваля мирового шоу-бизнеса (Франция), в 1998 году Международной федерацией организаторов фестивалей «Азия Дауысы» присвоено звание лучшего фестиваля мира.

В разные годы гостями проекта были Сьюзи Кватро, Coolio, «Bomfunk MC's», Жасмин, Валерия, Николай Носков, «Чай вдвоём», «Eruption», Патрисия Каас, Пупо, Тото Кутуньо, Джимми Саммервиль, Митхун Чакраборти, Сонер Ариджа, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Boney M., Haddaway и многие другие.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что совместно с Министерством культуры и спорта планируется возродить «Азия дауысы» и другие исторически сформированные музыкальные фестивали и ивенты.