Объявлены номинанты Национальной премии «URKER-2022»
Конкурс проводится по 13 номинациям, из них 3 специальных приза в честь выдающихся личностей, чей вклад в развитие медиасферы неоценим. Всего в адрес организаторов поступило 544 работы на соискание премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года» и «Лучший репортаж года».
Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты, медиаменеджеры и международные медиаэксперты.
В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили номинантов престижной премии.
Лучшее интервью года:
Мейирман Лес – Baribar.kz
Турсынбек Башаров – Massaget.kz
Ая Омиртай – Halyq-uni.kz
Жадра Жулмухаметова – BaigeNews.kz
Лучший репортаж года:
Анар Коныс – Aikyn.kz
Илья Астахов – Liter.kz
Дамира Аугамбаева – Orda.kz
Айнаш Хаметжанова – Tengrinews.kz
Лучший материал на социальную тему:
Мурат Аяганов – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»
Гульшат Сералы – газета «Астана ақшамы»
Наима Нурали – Halyq-uni.kz
Бахыт Сарсембаева – газета «Вечерний Алматы»
Лучшее журналистское расследование года:
Абзал Токанов – республиканская газета «AIQYN»
Торехан Данияров – газета «Алматы ақшамы»
Аскар Машаев – газета «Курсив»
Казбек Куттымуратулы – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»
Лучший аналитический материал года:
Валентина Козыбакова – газета «Маңғыстау»
Куралай Кудайберген – inbusiness.kz
Дильда Уалибекова – международная газета «Túrkistan»
Айнура Аханова – Orda.kz
Лучший материал на международную тему:
Нурлат Байгенже – газета «Астана ақшамы»
Арман Октябров – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»
Наима Нурали – Halyq-uni.kz
Сауле Исабаева – Qmonitor.kz
Лучший новостной портал года:
BAQ.KZ
INBUSINESS.KZ
Zakon.kz
Еxpress.kz
Лучший проект на радиостанции:
«Кешкі Time» – ORDA FM
«Ой – түйін» – Qazaq radiosy
«Деловое утро» – Business FM
«Cover time» – ASTANA FM
Лучшая фотография года:
Мейрбек Тажкуранов – Zakon.kz
Сакен Дильдахмет – Nege.kz
Ернар Алмабек – Massaget.kz
Ольга Бугаева – Pavlodarnews.kz
Лучшее региональное СМИ:
Газета «Saryarqa samaly»
Газета «Astana aqshamy»
Газета «Атырау»
Газета «Алматы ақшамы»
Специальная премия имени Батыра Казыбаева:
Динар Керим – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»
Алтынбек Кумырзакулы – e-history.kz
Айгерим Бегимбет – Еrnur.kz
Ирина Галушко – газета «Экспресс К»
Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова:
Багдагуль Шаргынова – Қазақ радиолары
Кымбат Слямбеков – Massaget.kz
Проект «Қырғыз әдебиеті» – журнал «Таң-Шолпан»
Наргиз Рахимжанкызы – газета «Вечерний Алматы»
Специальная премия имени Шерхана Муртазы:
Кали Сарсенбай – газета «Ана тілі»
Кайым-Мунар Табеев – газета «Қазақ әдебиеті»
Асылан Тилеген – журнал «Ақ желкен»
Галымжан Елшибай – Оinet.kz
Победители премии станут известны 28 октября. Церемония награждения лауреатов состоится в «Қазмедиа орталығы».
Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «URKER» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.
Казахстанская национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.
Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры».