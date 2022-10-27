РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:57, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Объявлены номинанты Национальной премии «URKER-2022»

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны номинанты Национальной премии «URKER-2022» в области печатной, радио, интернет-журналистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оргкомитет премии.

    Конкурс проводится по 13 номинациям, из них 3 специальных приза в честь выдающихся личностей, чей вклад в развитие медиасферы неоценим. Всего в адрес организаторов поступило 544 работы на соискание премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года» и «Лучший репортаж года».

    Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты, медиаменеджеры и международные медиаэксперты.

    В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили номинантов престижной премии.

    Лучшее интервью года:

    Мейирман Лес – Baribar.kz

    Турсынбек Башаров – Massaget.kz

    Ая Омиртай – Halyq-uni.kz

    Жадра Жулмухаметова – BaigeNews.kz

    Лучший репортаж года:

    Анар Коныс – Aikyn.kz

    Илья Астахов – Liter.kz

    Дамира Аугамбаева – Orda.kz

    Айнаш Хаметжанова – Tengrinews.kz

    Лучший материал на социальную тему:

    Мурат Аяганов – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»

    Гульшат Сералы – газета «Астана ақшамы»

    Наима Нурали – Halyq-uni.kz

    Бахыт Сарсембаева – газета «Вечерний Алматы»

    Лучшее журналистское расследование года:

    Абзал Токанов – республиканская газета «AIQYN»

    Торехан Данияров – газета «Алматы ақшамы»

    Аскар Машаев – газета «Курсив»

    Казбек Куттымуратулы – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»

    Лучший аналитический материал года:

    Валентина Козыбакова – газета «Маңғыстау»

    Куралай Кудайберген – inbusiness.kz

    Дильда Уалибекова – международная газета «Túrkistan»

    Айнура Аханова – Orda.kz

    Лучший материал на международную тему:

    Нурлат Байгенже – газета «Астана ақшамы»

    Арман Октябров – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»

    Наима Нурали – Halyq-uni.kz

    Сауле Исабаева – Qmonitor.kz

    Лучший новостной портал года:

    BAQ.KZ

    INBUSINESS.KZ

    Zakon.kz

    Еxpress.kz

    Лучший проект на радиостанции:

    «Кешкі Time» – ORDA FM

    «Ой – түйін» – Qazaq radiosy

    «Деловое утро» – Business FM

    «Cover time» – ASTANA FM

    Лучшая фотография года:

    Мейрбек Тажкуранов – Zakon.kz

    Сакен Дильдахмет – Nege.kz

    Ернар Алмабек – Massaget.kz

    Ольга Бугаева – Pavlodarnews.kz

    Лучшее региональное СМИ:

    Газета «Saryarqa samaly»

    Газета «Astana aqshamy»

    Газета «Атырау»

    Газета «Алматы ақшамы»

    Специальная премия имени Батыра Казыбаева:

    Динар Керим – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»

    Алтынбек Кумырзакулы – e-history.kz

    Айгерим Бегимбет – Еrnur.kz

    Ирина Галушко – газета «Экспресс К»

    Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова:

    Багдагуль Шаргынова – Қазақ радиолары

    Кымбат Слямбеков – Massaget.kz

    Проект «Қырғыз әдебиеті» – журнал «Таң-Шолпан»

    Наргиз Рахимжанкызы – газета «Вечерний Алматы»

    Специальная премия имени Шерхана Муртазы:

    Кали Сарсенбай – газета «Ана тілі»

    Кайым-Мунар Табеев – газета «Қазақ әдебиеті»

    Асылан Тилеген – журнал «Ақ желкен»

    Галымжан Елшибай – Оinet.kz

    Победители премии станут известны 28 октября. Церемония награждения лауреатов состоится в «Қазмедиа орталығы».

    Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «URKER» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

    Казахстанская национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

    Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры».


    Теги:
    СМИ
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!