Объявлены номинанты Национальной премии «URKER-2022»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны номинанты Национальной премии «URKER-2022» в области печатной, радио, интернет-журналистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оргкомитет премии.

Конкурс проводится по 13 номинациям, из них 3 специальных приза в честь выдающихся личностей, чей вклад в развитие медиасферы неоценим. Всего в адрес организаторов поступило 544 работы на соискание премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года» и «Лучший репортаж года».

Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты, медиаменеджеры и международные медиаэксперты.

В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили номинантов престижной премии.

Лучшее интервью года:

Мейирман Лес – Baribar.kz

Турсынбек Башаров – Massaget.kz

Ая Омиртай – Halyq-uni.kz

Жадра Жулмухаметова – BaigeNews.kz

Лучший репортаж года:

Анар Коныс – Aikyn.kz

Илья Астахов – Liter.kz

Дамира Аугамбаева – Orda.kz

Айнаш Хаметжанова – Tengrinews.kz

Лучший материал на социальную тему:

Мурат Аяганов – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»

Гульшат Сералы – газета «Астана ақшамы»

Наима Нурали – Halyq-uni.kz

Бахыт Сарсембаева – газета «Вечерний Алматы»

Лучшее журналистское расследование года:

Абзал Токанов – республиканская газета «AIQYN»

Торехан Данияров – газета «Алматы ақшамы»

Аскар Машаев – газета «Курсив»

Казбек Куттымуратулы – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»

Лучший аналитический материал года:

Валентина Козыбакова – газета «Маңғыстау»

Куралай Кудайберген – inbusiness.kz

Дильда Уалибекова – международная газета «Túrkistan»

Айнура Аханова – Orda.kz

Лучший материал на международную тему:

Нурлат Байгенже – газета «Астана ақшамы»

Арман Октябров – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»

Наима Нурали – Halyq-uni.kz

Сауле Исабаева – Qmonitor.kz

Лучший новостной портал года:

BAQ.KZ

INBUSINESS.KZ

Zakon.kz

Еxpress.kz

Лучший проект на радиостанции:

«Кешкі Time» – ORDA FM

«Ой – түйін» – Qazaq radiosy

«Деловое утро» – Business FM

«Cover time» – ASTANA FM

Лучшая фотография года:

Мейрбек Тажкуранов – Zakon.kz

Сакен Дильдахмет – Nege.kz

Ернар Алмабек – Massaget.kz

Ольга Бугаева – Pavlodarnews.kz

Лучшее региональное СМИ:

Газета «Saryarqa samaly»

Газета «Astana aqshamy»

Газета «Атырау»

Газета «Алматы ақшамы»

Специальная премия имени Батыра Казыбаева:

Динар Керим – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»

Алтынбек Кумырзакулы – e-history.kz

Айгерим Бегимбет – Еrnur.kz

Ирина Галушко – газета «Экспресс К»

Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова:

Багдагуль Шаргынова – Қазақ радиолары

Кымбат Слямбеков – Massaget.kz

Проект «Қырғыз әдебиеті» – журнал «Таң-Шолпан»

Наргиз Рахимжанкызы – газета «Вечерний Алматы»

Специальная премия имени Шерхана Муртазы:

Кали Сарсенбай – газета «Ана тілі»

Кайым-Мунар Табеев – газета «Қазақ әдебиеті»

Асылан Тилеген – журнал «Ақ желкен»

Галымжан Елшибай – Оinet.kz

Победители премии станут известны 28 октября. Церемония награждения лауреатов состоится в «Қазмедиа орталығы».

Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «URKER» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Казахстанская национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры».