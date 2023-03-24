Объявлены итоги выборов депутатов маслихата Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Итоги выборов депутатов Карагандинского областного маслихата, избираемых по партийным спискам и одномандатным территориальным округам, объявили в облизбиркоме, передает корреспондент МИА «Казинформ»

19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов Карагандинского областного маслихата. В списки избирателей были включены 761 673 человека. В голосовании приняли участие 452 538 избирателей, из них по открепительным удостоверениям – 417, вне помещений для голосования – 6 115. Общее число кандидатов в депутаты областного маслихата - 58.

По итогам выборов депутатами Карагандинского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Калыков А.К., 1975 года рождения, КарТУ им. А.Сагинова, член правления- проректор по воспитательной работе, город Караганда;

по избирательному округу № 2 – Досжанов Б.С., 1965 года рождения, ТОО «Интерстройсервис К» генеральный директор, город Караганда;

по избирательному округу № 3 – Оспанова К.Б., 1959 года рождения, председатель постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите населения областного маслихата, город Караганда;

по избирательному округу № 4 – Халилин Е.Б., 1967 года рождения, руководитель областной специализированной школы-интерната олимпийского резерва, город Караганда;

по избирательному округу № 5 – Токсамбаев Г.С., 1975 года рождения, директор КГП «Многопрофильная больница №3, город Караганда;

по избирательному округу № 6 – Карин А.Е., 1980 года рождения, ТОО «Astyk Alem», генеральный директор ТОО «Аlma Alem LTD», город Караганда;

по избирательному округу № 7 – Махатчина М.А, 1965 года рождения, руководитель КГП «Қарағанды су қоймалары» , город Караганда;

по избирательному округу № 8 – Ляпунов А.В., 1969 года рождения, генеральный директор ТОО «Теплотранзит Караганда», город Караганда;

по избирательному округу № 9 – Алпыспаев А.Ж., 1985 года рождения, начальник отдела по социально- трудовым отношениям в АО «АМТ», город Темиртау;

по избирательному округу № 10 –Коновалов М.А., 1984 года рождения, финансовый директор ТОО «АвтоТехЦентр-Азия», город Темиртау;

по избирательному округу № 11 – Ескалиева А.Т., 1967 года рождения, директор КГП «Поликлиника №4 города Темиртау», город Темиртау;

по избирательному округу № 12 – Кобжанов Н.С., 1967 года рождения, аким Бухар-Жырауского района, город Караганда;

по избирательному округу № 13 – Буслаев Е.М., 1973 года рождения, председатель ОО «Профсоюз угольщиков «Қоргау», город Шахтинск;

по избирательному округу № 14 – Жабяк И.В., 1963 года рождения, глава КХ «Шанс», Абайский район;

по избирательному округу № 15 – Шнель В.А., 1969 года рождения, АО «АрселорМиттал Темиртау» шахта «Саранская», директор, город Караганда;

по избирательному округу № 16 – Жұмагұлов А.Б., 1975 года рождения, преподаватель Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова;

по избирательному округу № 17 – Сокульский А.Л., 1970 года рождения, директор ТОО «Lion Invest Building», город Балхаш;

по избирательному округу № 18 – Аманжолов А.Ж., 1977 года рождения, директор КГП «Центральная районная больница Шетского района», Шетский район.

В облизбиркоме огласили число голосов, поданных за каждую политическую партию:

1. «Партия Amanat – 231 843 или 51,67% голосов;

2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 57 998 или 12,92% голосов;

3. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» – 48 323 или 10,77% голосов;

4. Народная партия Казахстана – 46 790 или 10,43% голосов;

5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 27 590 или 6,15% голосов;

6. Партия Respublica – 27 292 или 6,08% голосов.

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 8 905.

Также было установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании:

Партия Амаnat – 10;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2;

Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 2;

Народная партия Казахстана – 2;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 1;

Партия «Respublica» – 1.

В Карагандинский городской маслихат прошли представители шести партий, всего 30 депутатов.