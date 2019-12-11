Объявлена дата проведения 2-го заседания Национального совета общественного доверия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Второе заседание Национального совета общественного доверия пройдет 20 декабря. Об этом сообщил советник Президента РК Ерлан Карин в Тelegram, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, 12 июня 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании Национального совета общественного доверия при Президенте РК. 6 сентября во Дворце Независимости под председательством К.Токаева прошло первое заседание Совета. В состав НСОД вошли известные государственные и общественные деятели, представители политических партий, неправительственного сектора. Также членами Совета по должности являются руководитель Администрации Президента, Уполномоченный по правам человека в РК, Уполномоченный по правам ребенка в РК, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.
По решению председателя в состав Национального совета могут быть введены представители общественных советов республиканского и местного уровня, а также другие лица.
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