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Объявлена дата проведения 2-го заседания Национального совета общественного доверия

11 Декабря 2019 13:08
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Объявлена дата проведения 2-го заседания Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Второе заседание Национального совета общественного доверия пройдет 20 декабря. Об этом сообщил советник Президента РК Ерлан Карин в Тelegram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, 12 июня 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании Национального совета общественного доверия при Президенте РК. 6 сентября во Дворце Независимости под председательством К.Токаева прошло первое заседание Совета. В состав НСОД вошли известные государственные и общественные деятели, представители политических партий, неправительственного сектора. Также членами Совета по должности являются руководитель Администрации Президента, Уполномоченный по правам человека в РК, Уполномоченный по правам ребенка в РК, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

По решению председателя в состав Национального совета могут быть введены представители общественных советов республиканского и местного уровня, а также другие лица.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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