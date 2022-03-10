Объявлен состав сборной Казахстана по футболу на матчи против Молдовы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана Андрей Карпович огласил расширенный список футболистов, вызванных на мартовские матчи против Молдовы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФФ.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Стас Покатилов («Актобе»), Игорь Шацкий («Шахтёр»);

Защитники: Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Гафуржан Суюмбаев («Аксу»), Тимур Досмагамбетов («Шахтёр»), Темирлан Ерланов , Юрий Логвиненко (оба — «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Самат Жарынбетов, Багдат Каиров, Александр Марочкин, Сергей Малый (все — «Тобол»), Нурлан Даиров («Тараз»), Марат Быстров («Ахмат», Россия);Полузащитники: Асхат Тагыберген, Владислав Васильев (оба — «Тобол»), Рамазан Оразов, Арман Кенесов («Актобе»), Исламбек Куат («Астана»), Думан Нарзилдаев («Каспий»), Айбол Абикен («Аксу»), Абылайхан Назымханов («Шахтёр»), Бауыржан Байтана («Тараз»), Георгий Жуков («Висла», Польша), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Аслан Адиль («Каспий»);Нападающие: Артур Шушеначев («Кайрат»), Абат Аймбетов («Астана»), Алексей Щеткин («Ротор», Россия), Роман Муртазаев («Шахтёр»), Айбар Жаксылыков («Тобол»).Тренерский штаб:Андрей Карпович — исполняющий обязанности главного тренера, Максим Жалмагамбетов — ассистент главного тренера, Сергей Лабодовский — ассистент главного тренера, Борис Глушков — тренер по физической подготовке, Александр Петухов — тренер вратарей, Магомед Нозадзе — тренер-аналитик.Напомним, первый матч за право остаться в дивизионе «С» Лиги наций УЕФА состоится 24 марта в Кишиневе. Ответная игра пройдет 29 марта на стадионе «Астана Арена».







