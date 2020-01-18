Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на Гран-при в Израиле

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 23 по 25 января в израильском Тель-Авиве состоится мировой этап Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана, в соревнованиях будут участвовать 623 мастера татами из 88 стран мира.

Казахстан на этом престижном турнире представят 20 дзюдоистов. Среди мужчин это Магжан Шамшадин (-60 кг), Гусман Кыргызбаев (-60 кг), Елдос Жумаканов (-66 кг), Ерлан Серикжанов (-66 кг), Жансай Смагулов (-73 кг), Серик Акылбек (-73 кг), Дидар Хамза (-81 кг), Руслан Мусаев (-81 кг), Ерсултан Музаппаров (-90 кг), Айбек Серикбаев (-100 кг), Виктор Демьяненко (-100 кг), Ерасыл Кажыбаев (+100 кг), Галымжан Кырыкбай (+100 кг).

Среди женщины от сборной поедут Акмарал Науатбек (-48 кг), Анна Казюлина (-52 кг), Севара Нишанбаева (+57 кг), Молдир Нарынова (-70 кг), Зере Бектаскызы (-70 кг), Зарина Райфова (-78 кг) и Назгуль Маратова (+78 кг).

Стоит отметить, что по правилам международной федерации дзюдо, победители Гран-при получают по 700 очков, серебряные призеры – 490 и бронзовые призеры - 350 очков.

По итогам данного рейтинга в мае будут разыграны путевки на Олимпийские игры в Токио.

Фото: fdk.kz