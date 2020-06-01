Объявлен конкурс для журналистов «Независимость Казахстана и Елбасы»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд и Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы объявили ежегодный Международный конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы», передает МИА «Казинформ».
Конкурс, организуемый для работников печатных и электронных СМИ, посвящен Дню независимости Республики Казахстан.
Цели конкурса – популяризация идей и инициатив Елбасы как основы казахстанской государственности, информационное продвижение достижений страны за годы независимости, содействие профессиональному росту журналистов СМИ, выявление новых перспективных имен в казахстанском и международном журналистских сообществах.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
1) «Лучший телевизионный материал»;
2) «Лучший радиоматериал»;
3) «Лучшая статья в газетах и журналах»;
4) «Лучшая публикация в интернет-СМИ»;
5) «Лучшая публикация в зарубежных СМИ».
Победителям конкурса в каждой из номинаций будут вручены денежные премии, дипломы и нагрудные знаки.
В конкурсе могут принять участие профессиональные журналисты как на индивидуальной, так и на коллективной основе.
К участию в конкурсе принимаются оригинальные авторские материалы на государственном, русском, английском и других языках, официально обнародованные (опубликованные, выпущенные в эфир, размещенные в интернете) в период с 10 октября 2019 года по 10 октября 2020 года (включительно).
Награждение победителей конкурса состоится в канун Дня независимости.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде в в период с 1 июня по 20 октября (включительно) 2020 года. Свои работы необходимо выслать на адрес электронной почты: presidentlibrary.pr.kz@gmail.com. Обязательно нужно сделать пометку «На конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы».
Контактные телефоны: (7172) 69-30-56, 69-30-57, 69-30-51.
С подробной информацией об условиях и сроках проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах: www.presidentlibrary.kz и www.fpp.kz.
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