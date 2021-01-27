Об ужесточении законодательства по противодействию коррупции рассказали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане принят ряд важных новых законов по усилению противодействия коррупции. Лицам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений в дальнейшем запрещается применение условно-досрочного освобождения. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Мирас Каргабай, передает МИА «Казинформ».

«Согласно новому законодательству будет прекращена возможность немедленного направления осужденных за коррупцию в учреждения уголовно-исполнительной системы с минимальной безопасностью. Этим устраняется ряд преимуществ коррупционеров. Ужесточены наказания за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей. Ужесточен закон и для взяткополучателя, и для взяткодателя», - сказал первый заместитель руководителя департамента.

Также на брифинге была освещена работа проектного офиса «Туркестан – адалдық алаңы», направленная на повышение качества и безопасности автомобильных дорог и контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. В результате проведенного мониторинга в ходе контроля качества дорог в области в прошлом году выявлено всего 114 нарушений, а исправлено 97, это 86% от общего количества правонарушений.

Присутствовавший на пресс-конференции директор филиала РГП« Национальный центр качества дорожных активов» по Туркестанской области Мухит Ахметов сообщил, что подрядные организации, некачественно построившие дорогу, оштрафованы, некоторые аттестаты приостановлены.

«В случае выявления каких-либо нарушений в дорожной отрасли, можно обратиться в наш центр по телефону 8-7172-739-739. Что есть возможность написать письмо на электронную почту trk.info@sapaortalygy.kz и пожаловаться», - сказал Мухит Турмысбекович.