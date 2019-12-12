Об успешных примерах социальной реабилитации детей-инвалидов рассказали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации государственного социального заказа на 2010 год между Управлением координации занятости и социальных программ Туркестанской области и Общественным фондом содействия безработным и трудоспособным инвалидам «Демеу» заключен договор об оказании специальных социальных услуг. Об успешных примерах социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, рассказали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

Согласно договору ОФ «Демеу» предоставляет специальные социальные услуги детям-инвалидам с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях полустационара и на дому в Толебийском районе -105 детям и на дому в г.Туркестан - 40 детям. В ОФ «Демеу» находятся дети-инвалиды в возрасте от одного до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, а также лица свыше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями.

Арттерапия

Одним из основных видов услуг являются социально- педагогические услуги, психологические услуги, такие как: арттерапия, эрготерапия, сказкотерапия, данстерапия, музтерапия, псаммотерапия, гидротерапия, канистерапия, иппотерапия и другие.

Дефектологи неправительственной организации «Демеу» для формирования у детей навыков самообслуживания, двигательных, сенсорных и когнитивных навыков, развития мелкой моторики, высших психических функций: мышления, воображения, речи и др. постоянно занимаются с детьми с «особыми нуждами».

Дети нуждаются в постоянной коррекции эмоционального фона, поведенческих расстройств, помощи в их социальной адаптации к жизни в обществе, в этом им помогает арт-терапия. Она помогает детям с «особыми нуждами» раскрепоститься, отпустить негативные эмоции и содействует их социальной адаптации. Постоянная практика арт-терапии приводит к формированию межличностных навыков общения инвалидов с другими людьми, раскрепощению, снятию внутреннего напряжения и освобождению от хронического стресса.

В ОФ для всех 145 детей используют методику арт терапии, что позволило 23 детям из полустационара и 71 ребёнку, обслуживающемуся на дому, более свободно общаться и ориентироваться в пространстве, более «безболезненно» внедриться в окружающую среду.

Пугливые, замкнутые в себе, малоразговорчивые с расстроенной психикой дети, пришедшие в «Демеу», в настоящее время могут самостоятельно общаться со сверстниками, могут улыбаться, могут играть с ними, иногда такие дети играют во дворе с другими детьми. Таким образом, дети с «особыми нуждами» внедряются в социум и в общественную среду.

Иппотерапия









Наряду с этим ОФ «Демеу» проводит занятия иппотерапией, которую рекомендуют при детском церебральном параличе, травмах головы, вегетососудистой дистонии, полиомиелите, эпилепсии, умственной отсталости, аутизме. Оказывается температура тела лошади на полтора градуса выше температуры тела человека. От спины лошади идет тепло, которое разогревает всадника и улучшает кровоснабжение ног. Это особенно полезно тем, кому трудно ходить. При верховой езде у человека работают практически все группы мышц, ведь нужно удерживать равновесие. Ритмичность верховой езды нормализует работу мозга, способствует развитию моторики и формированию точных движений, активации мышечных рефлексов. Ребенок получает двойной эффект: двигательный «тренажер» рук и ног для управления лошадью и «массажер с подогревом». Развивается способность удерживать равновесие и контролировать синхронность движений. У лошадей очень сильное биополе, они подпитывают детей положительной энергетикой.













К сожалению не все дети имеют возможность заниматься иппотерапией из-за отсутствия специалиста. Но, тем не менее, иппотерапию проводят соцработники, занимающиеся с детьми на дому и при наличии в подворье лошади и помощи родственников.

Кроме того, соцработники проводят коррекционно-педагогическую работу с детьми, страдающими ДЦП, при помощи канистерапи, т.е. игры с собаками, практически во всех семьях имеются домашние животные – собаки, кошки, когда ребёнок с «особыми нуждами», находясь в тесном контакте, общаясь, играя и ухаживая за ними, приобретает новые качества развития психики, речи и моторики, а также происходит расширение запаса знаний, запаса слов и представлений об окружающем мире.