Об условиях хранения и реализации пиротехники рассказали в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы напомнили об условиях хранения и реализации пиротехнической продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что хранение гражданских пиротехнических веществ и изделий осуществляется на основании разрешения органа внутренних дел.

- Разрешение на хранение пиротехнических веществ и изделий не подлежит продлению при окончании срока его действия.

- Хранение пиротехнических веществ и изделий производится согласно требованиям эксплуатационной документации и правилам пожарной безопасности и исключает попадание на упаковки с пиротехническими веществами и изделиями прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

- Пиротехнические вещества и изделия бытового назначения, приобретенные гражданами для личного пользования в количестве не более 333 кг по весу брутто, хранятся с обеспечением пожарной безопасности и инструкций по применению соответствующих пиротехнических веществ и изделий.

- Хранение пиротехнических веществ и изделий осуществляется на оптовых, расходных складах и складах розничной торговой сети в штабелях (на поддонах или деревянных настилах) и на стеллажах. Допускается временное хранение пиротехнических веществ и изделий в оборудованных транспортных средствах или в местах использования в пределах технологического цикла проводимых работ.

- Пиротехнические вещества и изделия бытового назначения розничной торговли в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Непосредственные нормы загрузки торговых помещений пиротехническими веществами и изделиями устанавливаются из расчета 1200 кг пиротехнических веществ и изделий по массе брутто на каждые 25 квадратных метров торгового помещения. В торговых помещениях менее 25 кв.м допускается хранение и реализация одновременно не более 333 кг пиротехнических веществ и изделий бытового назначения по массе брутто.

- Помещения в которых осуществляется реализация пиротехнических веществ и изделий бытового назначения располагаются в месте, не создающем препятствий для эвакуации людей при нештатных ситуациях. Торговые помещения для реализации пиротехнических веществ и изделий бытового назначения оборудуются средствами пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения.

- В торговых помещениях витрины с образцами пиротехнических веществ и изделий бытового назначения обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на пиротехнических веществах и изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра.

- Пиротехнические вещества и изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 м от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими веществами и изделиями бытового назначения не допускаются.

- В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических веществ и изделий бытового назначения производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами, непосредственный доступ покупателей к пиротехническим веществам и изделиям бытового назначения исключается.

- От помещения для хранения пиротехнических веществ и изделий должно быть два комплекта ключей. Один комплект ключей постоянно находится у лица, ответственного за сохранность изделий, второй – в опечатанном пенале у руководителя организации, на имя которого выдано разрешение на хранение.

- Не допускается оставлять ключи от помещения для хранения пиротехнических веществ и изделий в доступных для посторонних лиц местах.