Об условиях для создания доступных спортобъектов в Нур-Султане рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупные спортивные объекты в столице делают открытыми и доступными для детей. Для создания условий проводится ремонт спортивных учреждений. Об этом сообщил на своей странице в сети Instagram аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Крупные спортивные объекты делаем открытыми и доступными для наших детей. Подобные знаковые спортивные сооружения должны быть не только площадками для проведения чемпионатов/игр и тренировок спортсменов, но и местом проведения занятий для наших школьников. Это благоприятно скажется на качестве их тренировок, также придаст еще больший стимул нашим юным жителям. Ведь тренироваться они будут в зданиях, где на спортивном небосклоне зажигается имя не одной звезды.

Для создания условий, ремонтируем наши спортивные учреждения. К примеру, в этом году провели работы на стадионе «Астана-Арена». Модернизировали дренажную систему, ирригационную систему (раньше поле поливали вручную из шланга), также теперь газон соответствует стандартам FIFA, проведен текущий ремонт раздевалок. Кроме того, пустующие помещения в зданиях необходимо использовать рационально. Так, на базе стадиона «Астана Арена» открыли зал боевых искусств.

Сегодня с главным тренером футбольного клуба «Астана» Андреем Тихоновым и гендиром ФК «Астана» Давидом Лория обсудили дальнейшие планы сотрудничества, проведение тренировок наших детей на базе стадиона, в том числе новый вид формы футбольного клуба, в которой спортсмены будут выступать на внутреннем чемпионате.

Также мы отремонтировали надувной футбольный корт (ул. Жирентаева 15, Б, район Алматы). Детско-юношеской спортивной школе по велоспорту и сборной команде по стрельбе выдали дополнительный спортивный инвентарь. Наша задача – поддерживать наши детско-юношеские спортивные школы, федерации и приобщать жителей к ведению здорового образа жизни, приобщению к спорту.

По поручению Главы государства для развития и приобщения горожан к массовому спорту также строим парки, скверы, дворы, новые спортивные комплексы. В текущем году построим 150 дворов и 40 общественных пространств. Все они будут многофункциональными», - резюмировал аким столицы.



