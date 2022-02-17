Об усилении правового нигилизма в Казахстане заявил Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане усиливается правовой нигилизм. Такое мнение озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Важнейший для нашего общества вопрос – верховенство закона. К сожалению, есть немало граждан, которые не хотят соблюдать законы. Усиливается правовой нигилизм», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan.
Глава государства продолжил свою мысль.
«Наши предки уже давно постигли истину «тәртіпсіз ел болмайды» («без порядка не будет страны»). Моя позиция такова: гармония и мир возможны только тогда, когда в обществе царят закон и порядок. Закон – главный критерий цивилизованности любого общества. Только тогда, когда господствует закон, формируется справедливое общество. И мы обязательно должны этого добиться. Это мой главный принцип». – заключил Президент.
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