Об усилении карантинных мер сообщили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения сообщила исполняющая обязанности главного санврача Атырауской области А.Бекешева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению, жителям Атырауской области необходимо: при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений;

рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены;

запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области;

с 17 января 2022 года - обязательное наличие отрицательного результата ПЦР теста не ранее 72 часов с момента выдачи справки для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации.

Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающих вахтовым методом предписано обеспечить: строгое выполнение ограничительных и карантинных мер, соблюдение требований к выезду (въезду) работников предприятий, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина. Работники предприятий, работающих вахтовым методом на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина при выезде (въезде) на вахту при наличии документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 не подлежат ПЦР - тестированию на COVID-19 и изоляции. Лица без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР -теста на COVID-19 подлежат изоляции на 7 дней в карантинном стационаре. Продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе, с соблюдением требований к выезду (въезду) работников, работающих вахтовым методом на Тенгизе согласно постановления Главного государственного санитарного врача Жылыойского района.

Акимам районов и города Атырау, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, РПП «Атамекен» (по согласованию), компаниям, юридическим лицам независимо от формы собственности обеспечить: ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

В регионе предписано введение дифференцированного рабочего графика организаций (предприятий) в целях разгрузки общественного транспорта; увеличение количества общественного транспорта по имеющимся маршрутам с заполняемостью салонов по числу посадочных мест;

проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

Внести следующие ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 в области и с учетом выявления циркуляции штамма «Омикрон» в Республики Казахстан:

Запретить проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений включая семейные (банкеты, свадьбы, юбилеи и т.д.), памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек;

Запретить (независимо от участия в проекте «Ashyq»): деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний; проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); проведение конференций, семинаров, выставок, форумов в оффлайн режиме, с разрешением проведения в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи; деятельность ночных клубов; обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию); проведение частных встреч (исключение – до 10 привитых человек). Сократить на объектах общественного питания количество посетителей за одним столиком до 4-х человек (из разных домохозяйств).



