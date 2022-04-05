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    11:00, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Об уровне употребления алкоголя в Казахстане рассказала Ажар Гиният

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о проведенных ВОЗ исследованиях касательно употребления казахстанцами алкоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным исследования ВОЗ среди лиц старше 15 лет (ГАТС - 2019 год) уровень употребления алкоголя для мужчин составляет 25 литров в год, для женщин – 9 литров», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

    По ее словам, по данному показателю Казахстан относится к странам с высоким уровнем употребления алкогольных напитков.

    «Зачастую показатели смертности населения от внешних причин, таких как: при дорожно-транспортных происшествиях, травмах, при насильственной смерти, отравлениях, утоплениях и пр., являются следствием употребления алкогольных напитков», - заключила министр.

    Напомним, министр здравоохранения РК Ажар Гиният также рассказала об уровне потребления табачных изделий в стране.




    Фото:kubnews.ru




    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Общество Минздрав РК Ажар Гиният
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