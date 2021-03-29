Об уникальной традиции передачи истории народа - шежире рассказали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Шежире - это история семьи, рода, тесно переплетенная с историей всего казахского народа. Через генеалогию будущие поколения узнают историю своей страны, земли и народа. В Государственном музее-заповеднике имени Абая «Жидебай-Борили» хранятся уникальные шежире великого поэта, казахского народа. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный хранитель музея Меруерт Абламбаева.

«Из средневековых историков, оставивших сведения о казахской истории, можно назвать Мухаммеда Хайдара Дулати, автора произведения «Тарихи-и Рашиди» и Кадыргали Жалаири, автора летописи «Жами-ат-тауарих». Средневековые историки дают ценные сведения о становлении Казахского ханства, истории страны, социально-экономической и геополитической ситуации того времени.

Абай Кунанбайулы придавал большое значение казахской генеалогии. О казахском шежире поэт рассказывает в своем труде «Несколько слов о происхождении казахов». Историк К. Салгараулы о статье Абая пишет, что «это один из первых шагов в становлении научного осмысления истории нашего народа. Поэтому он занимает особое место в нашей истории. Здесь мысли и выводы, высказанные Абаем, наряду с научной ценностью имеют большое политико-социальное значение», - отметила М. Абламбаева.

По ее информации, Абай Кунанбайулы, придавая большое значение истории шежире,поручил своему двоюродному брату, ученику Шакариму Кудайбердыулы написать «Родословную тюрков, казахов, киргизов. Династии ханов».

Шакарим, получивший напутствие от Абая, с 19 лет сосредоточился на написании этой работы. Прежде чем написать ее, Шакарим изучал историю, читал многие источники.

Ахат Шакаримулы в воспоминании о своем отце Шакариме пишет, что «для написания шежире отец изучил такие источники, как «Тибри», «Тарих гумими», «Тарих гуснами», «Тарих интишар слам», «Тюркскую историю» Нашима Гасымбека, «Шежире турк», написанные Абылгази Бахадур ханом, «Об уйгурах» Радлова, «О турецкой расе» Аристова. Из летописей разных народов мира, из летописей тюркских времен – «Кутадку билик», «Кушушидам», из китайских летописей Юан-Шау-Ми-Ши. Ознакомился с персидскими, римскими источниками, прочитал труды европейских писателей. Так он написал родословную казахов».

«Родословная тюрков, казахов, киргизов. Династии ханов» Шакарима Кудайбердыулы была издана в 1911 году в городе Оренбурге в типографии «Товарищества Каримовых, Хусаиновых» («Каримов, Хусаинов, матбугат уа Ширката»).

Сообщение об этом издании было опубликовано в общественно-политическом и литературном журнале «Айкап» (№7, 1912г). В рубрике «Новые книги» журнала написано, что «Ш. Кудайбердыулы издал книгу «Родословная тюрков, казахов, киргизов. Династии ханов». Цена один рубль. Родословная написана после глубокого изучения истории казахского народа, анализа многих изданий. Книга должна быть прочитана каждым казахом, знающим цену таких изданий. Слог книги легкий, на казахском языке и очень понятный», - говорится в информации о произведении Шакарима.

«Родословная тюрков, казахов, киргизов. Династии ханов» был весомым трудом в казахской истории. Шакарим уделил большое внимание таким важным вопросам, как становление казахского народа, история образования Казахского ханства и генеалогия ханов. Труд ценен научной обоснованностью, системностью.

Фонды музея Абая, имеющие 80-летнюю историю, содержат множество ценных рукописей и воспоминаний. Часть из них – шежире. В уточнении шежире (родословной Абая), в написании летописной истории принимали участие прямые потомки поэта, запечатлевшие на бумаге свои знания, воспоминания и тем самым внесшие свой вклад в абаеведение. Среди них можно особо отметить Архама Искакова, внука Искака Кунанбайулы – брата Абая. Его отец Какитай Искаков известен тем, что совместно с сыном Абая Турагулом подготовил к изданию первый сборник произведений Абая», - продолжила эксперт.

Как подчеркнула М. Абламбаева, Архам Какитайулы всю свою жизнь посвятил абаеведению. В 1940 году, после открытия музея Абая, он был принят на работу и занялся сбором произведений поэта, воспоминаний родственников и современников, видевших и знавших поэта. В целях реализации данной работы музей организовал специальные командировки. Об этом свидетельствуют записи в книге приказов музея Абая. В приказе №30 от 4.VI.1941 г. говорится: «С 5.06. с.г. научного сотрудника музея Исхакова Архама командировать в Чубартауский, Абаевский районы для сбора экспонатов, касающихся жизни и творческой деятельности поэта Абая Кунанбаева».

Вклад Архама Искакова, который проделал огромную работу по сбору поэтического наследия Абая, бесценен. Особо следует отметить его вклад в уточнении родословной поэта, данных о потомках поэта.

Рукопись из фондов музея заполнена в виде таблицы на тему «Потомки Абая». В таблице перечислены дети Абая, внуки, правнуки, племянники Абая. Таблица, нарисованная карандашом черного цвета, состоит из столбиков. В столбцах проставлены порядковые номера, ФИО, близость к Абаю, год рождения, смерти, адрес проживания, место работы. В конце рукописи подпись: «записал младший научный сотрудник С. Доненбаева, со слов правнука Абая Искакова». Рукопись датируется 24 декабря 1948 года. Альбом объемом 6 страниц в переплете. Размер 36х40 см. Рукопись сделана синими чернилами на желтоватой бумаге. Есть поправки.

Следующая рукопись Архама Искакова, хранящаяся в фондах музея – это несколько записей, сгруппированные под названием «Факты, касающиеся жизни Абая». В рукописи, представленной в виде схемы, есть информация о предках поэта от Олжая до Кунанбая. В конце таблицы подпись «написал Архам Искаков». Записи сделаны синими чернилами на желтоватой бумаге размером А4.

В рукописи «Ныне живущие потомки Кунанбая» А. Искаков дает сведения о потомках Кудайберды. Это информация о местонахождении потомков Шакарима, Абая. Рукопись содержит информацию о потомках Абая – участниках Великой Отечественной войны. Есть также сведения о потомках женского пола (обычно о них не упоминают в шежире). Также есть сведения о потомках Искака, Какитая и о своих потомках. В конце текста сделана надпись: «передающий эту информацию Архам Искаков. 26/XI. 1959 г.» Рукопись написана синими чернилами на пожелтевших листах размером А4. Общий объем - 7 страниц.

В фондах музея есть рукопись, написанная Минаш Архамкызы. «Я не писатель, не ученый и не исследователь...» (КП-6716/1). Мемуары начинаются словами: «Хочу написать то, что я слышала от отца, Берлеша Азимбайулы, Кенжетлеу, Мырзалы аксакала, Кабыша Каримкулулы, то, что я видела, слышала после приезда на родину Ахат-ага (сына Шакарима)». Все вышеперечисленные лица очень хорошо знают историю народа, своего края. Поэтому их воспоминания очень ценны. В воспоминаниях рассказывается о потомках Кунанбая кажы по линии старшего сына Кудайберды. Также она делится воспоминаниями о том, как Ахат Шакаримулы перезахоронил останки Шакарима. Рукопись была написана 10 июля 1998 года. Объем 14 страниц. Рукопись записана на страницах ученической тетради.

Следующее воспоминание Минаш Архамкызы называется «Гигант тоже рожден матерью» (КП-6717/1). Она начинается фразой: «У нашего великого предка Олжая было три сына: Кайдос, Айдос, Жандос...». В рукописи повествуется о предках Абая Ыргызбае, Оскенбае в тесной связи с историей «Актабан шубырынды». Воспоминания набраны на машинке. Общий объем 22 стр. Размер бумаги А4.

Другая рукопись содержит родословную о потомках Кунанбая от жены Улжан – Танирберды, Абая, Искака, Оспана (КП-6717/3). В шежире рассказывается о потомках Какитая, Ахметбека, Архама, Хамита, Сабита, Чагатая и др., которые произошли от Ыскака Кунанбайулы. В информации о потомках Искака Кунанбайулы, представленной в виде списка, наряду с мальчиками, указываются имена девочек. Кроме того, есть сведения о дате рождения и даты смерти умерших потомков. Объем 3 стр. Размер бумаги А4.

В фондах музея ценные записи по родословной содержатся в рукописях Ниязбека Алдажарова. В 1976-1984 годах Н. Алдажаров работал заведующим Домом-музеем Абая в Жидебае. Он расспрашивал многих аксакалов региона и, систематизируя, записал все услышанное. «Воспоминания об Иргизбае, Жортаре» (КП-3617) записаны в ученическую тетрадь с фиолетовой обложкой. Записи сделаны четким, хорошо читаемым почерком, страницы пронумерованы. Дата записи 27 октября 1983 г.

Информация «О детях Айгерим, о Турагуле» (КП-6702). записана Н. Алдажаровым в ученическую тетрадь с обложкой желтого цвета. Надпись четкая, страницы пронумерованы.

«Сведения «О внуке Абая Аубакире» (КП-6703) записаны в ученическую тетрадь с обложкой синего цвета. Жидебай. 05.02.1984 года.

Записи о «Потомках Олжая. Айдосе, Кайдосе, Жандосе» (КП-6705). сделаны в толстую тетрадь белого цвета. В тетради пронумеровано 72 страницы. Запись велась до 65 страницы. Надпись четкая, с исправлениями.

Рукопись «Для тех, кто читал мои мемуары» (КП-6707) записана в толстую тетрадь синего цвета. Состоит из 186 страниц. На последней странице тетради представлено содержание записей: «Предисловие», «Намыс», «Абайский район», «Распри Оспана и Смагул», «Охотник Тарпанбай», «Ровесник Абая», «Кульбадан», «Черные сани», «Торшолак ат», «Сказанное Абаем перед смертью», «Истории об Амире и Мухамеджане», «Енлик-Кебек», «Кербесты», «Игрок в шашки», «История рода Тобыкты», «Дети Айгерим», «Аубакир», «Мулла Габитхан», «Ызгутты», «О Кунанбае» и «Примечания». В разделе «Примечания» указывается время жизни, места захоронений потомков Иргизбая, Кенгирбая, Ускенбая, Кунанбая, Абая во главе с Олжаем.

Шежире (родословные) – свидетельства истории казахского народа. Из таких родословных можно получить большой объем информации об исторических событиях, общественных отношениях того периода. Кроме того, в родословных можно почерпнуть сведения о благополучии и быте народа определенного региона», - резюмировала Меруерт Абламбаева.