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Об участившихся случаях интернет-мошенничества предупреждает полиция Алматы

9 Ноября 2021 13:31
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Об участившихся случаях интернет-мошенничества предупреждает полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 8 по 14 ноября проводится оперативно-профилактические мероприятия «Hi-Tech». Сотрудники полиции еще раз опубликовали рекомендации для казахстанцев по защите от интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С популяризацией сети интернет, цифровизацией услуг и многих видов сервисов увеличиваются способы и виды интернет-мошенничеств, а также краж с использованием информационно коммуникационных сетей, в связи с чем, мы предупреждаем граждан об участившихся случаях интернет-мошенничеств и призываем быть осторожными при использовании онлайн-услуг, а также покупке товаров в интернете», – заявил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Рекомендации полиции:

1. Никому не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности (фото удостоверения, фото банковской карты, трехзначный CVV-код на обратной стороне карты).

2. Не вносите задаток за купленный товар в интернете, тщательно проверяйте репутацию интернет–магазина, прежде, чем покупать товар.

3. При продаже товаров, недвижимости либо автомобиля через мобильные приложения «OLX.KZ», «Market.kz», «Kolesa.kz», «Krisha.kz» будьте осторожны, желательно получать оплату при личной встрече, либо убедиться в благонадежности покупателя через видеозвонок.

4. Если в объявлении о продаже товара, автомобиля, аренде квартир указано, что сначала нужно внести задаток, либо указано, что связь с продавцом только через WhatsApp, будьте осторожны, никогда не вносите задаток на электронные платежные системы «Qiwi», «Yandex деньги» и тд.

5. Не проходите по сомнительным ссылкам, которые вам могут отправлять через различные мессенджеры и социальные сети, так как это могут быть вирусными файлами и приложениями, которые дадут злоумышленникам доступ к вашим денежным средствам в мобильном банкинге.

6. Не вводите данные своих банковских карт на различных сайтах, так как это могут быть фишинговые сайты, которые специально созданы для сбора вашей личной информации. Она в дальнейшем будет использоваться для несанкционированной оплаты с вашей банковской карты.

7. Не участвуйте в сомнительных конкурсах в сети интернет, где обещают увеличение ваших денежных средств, либо сообщают вам о крупном денежном выигрыше.

8. Не инвестируйте денежные средства в сомнительные проекты, где обещают большие дивиденды путем вложения денег в криптовалюту, акции, драгоценные металлы и тд., удостоверьтесь в благонадежности фирмы, прочитайте отзывы и комментарии в интернете, вам могут позвонить с несуществующих абонентских номеров разных стран и убедительно рассказывать о преимуществах вложения в их фирму (QuestraWorld, AssetWorldManagement и тд.).

9. Если Вам звонят со службы безопасности банка, запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа приходящих вам на мобильный телефон. Также мошенники используют мобильные приложения по подмене абонентского номера, в своих корыстных целях, чтобы звонить с сall-центров банка. В таких случаях вам необходимо положить трубку и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Общество   #Мошенничество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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