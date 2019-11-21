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Об ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков предупредили в прокуратуре Алматы

21 Ноября 2019 04:18
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Об ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков предупредили в прокуратуре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прокуратуре города Алматы предупредили об ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В социальных сетях обсуждается размещение рекламных билбордов с пропагандой наркотических средств фирмы «U.-C.» в разных регионах страны.

«Согласно требованиям законодательства по противодействию незаконному обороту наркотических средств, пропаганда и реклама наркотических средств запрещается. В этой связи алматинская компания, разместившая указанную рекламу, привлечена к административной ответственности по ст. 423 КоАП РК, произведен демонтаж билборда», - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура города Алматы предупреждает, что подобные нарушения будут пресекаться с принятием жестких мер в отношении виновных, вплоть до лишения лицензии.

В целом, вопросы борьбы с наркобизнесом 19 ноября обсуждены на заседании Координационного совета правоохранительных органов.

Из незаконного оборота изъято более 320 кг наркотиков и заблокировано свыше 200 интернет-сайтов по продаже наркотиков.

Прокуратура предложила усилить работу, особенно по выявлению организованных преступных групп, распространяющих наркотики, в том числе через интернет-ресурсы, и каналов их поставки.

Ранее сообщалось, что баннеры с рекламой наркотиков вывесили в центре мегаполиса.

В акимате Алматы прокомментировали данный инцидент.

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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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