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Об ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков предупредили в прокуратуре Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прокуратуре города Алматы предупредили об ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В социальных сетях обсуждается размещение рекламных билбордов с пропагандой наркотических средств фирмы «U.-C.» в разных регионах страны.
«Согласно требованиям законодательства по противодействию незаконному обороту наркотических средств, пропаганда и реклама наркотических средств запрещается. В этой связи алматинская компания, разместившая указанную рекламу, привлечена к административной ответственности по ст. 423 КоАП РК, произведен демонтаж билборда», - сообщили в прокуратуре.
Прокуратура города Алматы предупреждает, что подобные нарушения будут пресекаться с принятием жестких мер в отношении виновных, вплоть до лишения лицензии.
В целом, вопросы борьбы с наркобизнесом 19 ноября обсуждены на заседании Координационного совета правоохранительных органов.
Из незаконного оборота изъято более 320 кг наркотиков и заблокировано свыше 200 интернет-сайтов по продаже наркотиков.
Прокуратура предложила усилить работу, особенно по выявлению организованных преступных групп, распространяющих наркотики, в том числе через интернет-ресурсы, и каналов их поставки.
Ранее сообщалось, что баннеры с рекламой наркотиков вывесили в центре мегаполиса.
В акимате Алматы прокомментировали данный инцидент.
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