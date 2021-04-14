Об ответственности за бродячий домашний скот напомнили жамбылцам полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактическую работу с владельцами сельскохозяйственных животных проводят жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции Жамбылской области, в населенных пунктах региона продолжается беспорядочный вольный выпас скота. Отсутствие должного контроля со стороны их владельцев приводит к скотокрадству и серьезным угрозам на дорогах для автотранспорта.

«Законодательно вступили в силу изменения, повышающие ответственность владельцев или пастухов бродячего скота. Теперь на них распространяется действие статьи 408 Кодекса об административных правонарушениях, включающей, помимо нарушения правил содержания собак и кошек, еще и нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных. Санкция статьи предусматривает штраф в 3 МРП (8 751 тенге). Если же бродячий скот станет причиной нанесения вреда здоровью или повреждения имущества, штраф возрастёт до 10 МРП (29 170 тенге)», - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время по области ДТП, связанные с наездом на животных, не зарегистрированы, отметили в правоохранительном ведомстве.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов на своей странице в Facebook обращался к сельчанам, призвав их быть бдительными и не оставлять свой скот без присмотра. Он отметил, что департаментом полиции Жамбылской области принимаются меры по противодействию скотокрадству, проводятся профилактическая работа с сельчанами, ОПМ «Кашара», «Скотокрадство». Жанат Сулейменов проинформировал, что с начала этого года в регионе зарегистрировано 39 фактов краж скота, из них раскрыто 28 фактов. Своевременное обращение в полицию потерпевшего помогает раскрыть кражу «по горячим следам»

В большинстве случаев полицейским приходится искать не краденых, а именно потерянных животных. Не оставляйте скот без присмотра, проведите паспортизацию животных. Необходимо объединить наши усилия для решения этой актуальной проблемы, подчеркнул начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов.