Об отсутствии контроля со стороны акиматов за оснащением ковидных больниц заявил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тwitter Акорды.

«Следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи в соответствии с протоколами, вплоть до всех расходных материалов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов.

«Нередки случаи, когда скорая помощь приезжает без необходимого оборудования. В результате теряется драгоценное время на спасение пациента. Несмотря на выявленные факты, регионы продолжают рапортовать о высокой оснащенности отделений для лечения тяжелых пациентов. Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны акиматов и Правительства либо о желании приукрасить ситуацию. Такая ситуация недопустима», - заявил Касым-Жомар Токаев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.