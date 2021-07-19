Об отсутствии контроля со стороны акиматов за оснащением ковидных больниц заявил Президент РК
«Следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи в соответствии с протоколами, вплоть до всех расходных материалов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов.
«Нередки случаи, когда скорая помощь приезжает без необходимого оборудования. В результате теряется драгоценное время на спасение пациента. Несмотря на выявленные факты, регионы продолжают рапортовать о высокой оснащенности отделений для лечения тяжелых пациентов. Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны акиматов и Правительства либо о желании приукрасить ситуацию. Такая ситуация недопустима», - заявил Касым-Жомар Токаев.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.