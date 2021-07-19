РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:28, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Об отсутствии контроля со стороны акиматов за оснащением ковидных больниц заявил Президент РК

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тwitter Акорды.

    «Следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи в соответствии с протоколами, вплоть до всех расходных материалов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов.

    «Нередки случаи, когда скорая помощь приезжает без необходимого оборудования. В результате теряется драгоценное время на спасение пациента. Несмотря на выявленные факты, регионы продолжают рапортовать о высокой оснащенности отделений для лечения тяжелых пациентов. Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны акиматов и Правительства либо о желании приукрасить ситуацию. Такая ситуация недопустима», - заявил Касым-Жомар Токаев.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана Правительство РК Другие государственные органы Акимат
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!