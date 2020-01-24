Об основных рисках в системе использования водных ресурсов рассказал Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос эффективного использования водных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно хотел бы остановиться на вопросе эффективного использования водных ресурсов. Это сложный, но стратегически важный вопрос, решение которого будет определяющим образом влиять на экономику государства и здоровье нации. Этим вопросом будет заниматься Министерство экологии, природных ресурсов и геологии. Какого-либо другого ведомства для занятия проблемой водных ресурсов создаваться не будет, исходите из этого», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Вместе с тем, Глава государства поинтересовался у министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева ,есть ли в этом направлении программы, но что глава Минэкологии ответил:

«Мы подготовили сейчас концепцию развития программы, она состоит из 10 основных приоритетов. Основной риск, который мы видим по водной отрасли - это снижение стока. Мы подсчитали, что средне-многолетний сток составляет порядка 100 кубокилометров и к 2040 году есть риск, что сток может снизиться на 30-40%. Исходя из этого, нам необходимо предпринять ряд мер, такие как внедрение водо-сберегающих технологий, строительство 28 водохранилищ по всей территории Казахстана. И активное внедрение цифровизации. Соответствующая концепция у нас разработана», - сообщил Магзум Мирзагалиев.