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Об основных направлениях деятельности Правительства в 2023 году доложили Президенту РК

17 Декабря 2022, 12:59
Об основных направлениях деятельности Правительства в 2023 году доложили Президенту РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Алихана Смаилова. Главе государства доложили об основных направлениях деятельности Правительства в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарта Токаева детально проинформировали о проводимой работе и планах по реализации его предвыборной программы, экономической политике Правительства, в том числе о мерах по снижению инфляции, развитию нефтегазовой и энергетической отраслей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и других секторов экономики.

Алихан Смаилов сообщил, что предусматривается отмена и пересмотр около 10 тысяч мешающих бизнесу требований в 44 сферах регулирования, увеличение числа занятых в МСБ до 3,8 млн человек, реализация 289 новых инвестиционных проектов на 4,2 трлн тенге с созданием 38 тысяч рабочих мест, строительство ряда крупных инфраструктурных объектов и т.д.

Кроме того, Президента ознакомили с планами по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства, переформатированию деятельности стабилизационных продовольственных фондов, строительству школ нового формата, модернизации объектов сельского здравоохранения, обеспечению занятости граждан.

Премьер-Министр также представил прогноз социально-экономического развития республики на предстоящий год, предусматривающий рост экспорта, реальных зарплат и экономики в целом, а также снижение инфляции.

Глава государства поручил Правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, а также обеспечить реализацию макроэкономических планов и социальных обязательств государства.

Президент поставил перед Правительством следующие задачи: обеспечить благоприятный инвестиционный и бизнес-климат в стране, снизить уровень инфляции, улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, держать под особым контролем прохождение отопительного сезона.

Фото: akorda.kz


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