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    13:02, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Об опасности схода лавин в горах предупредили алматинцев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» предупредил о возможном сходе лавин в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 13-16 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - обратились к горожанам в ДЧС Алматы.

    Напомним, 1 апреля в лавиносборах № 56, № 26 самопроизвольно сошли лавины в районе Шымбулака, объемом 2100 кубометров. Лавины остановились на склонах. Жертв и пострадавших не было.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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