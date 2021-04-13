Об опасности схода лавин в горах предупредили алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» предупредил о возможном сходе лавин в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 13-16 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - обратились к горожанам в ДЧС Алматы.

Напомним, 1 апреля в лавиносборах № 56, № 26 самопроизвольно сошли лавины в районе Шымбулака, объемом 2100 кубометров. Лавины остановились на склонах. Жертв и пострадавших не было.



